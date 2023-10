Ini 7 Perbedaan Google Pixel 8 dan Google Pixel 8 Pro

Jakarta, Beritasatu.com - Google resmi meluncurkan jajaran ponsel terbarunya Pixel 8 dan Pixel 8 Pro. Meski terlihat mirip, ternyata keduanya memiliki spesifikasi dan harga yang berbeda.

Sebelum membeli, Anda perlu memahami beberapa perbedaan Google Pixel 8 dan Google Pixel 8 Pro. Dilansir dari PC Mag, berikut perbedaan dua seri ponsel pintar Google ini.

Perbedaan Google Pixel 8 dan Google Pixel 8 Pro

Desain

Secara umum desain Google Pixel 8 dan 8 Pro hampir sama dengan seri Google Pixel sebelumnya. Perusahaan memberikan pembaruan yang berbeda pada seri Google Pixel 8 Pro, yaitu fitur sensor suhu yang terletak di bagian belakang ponsel, tepat di bawah lampu kilat kamera.

Sensor suhu ini telah mendapatkan sertifikat dari Food and Drug Administration Amerika atau FDA, agar fitur bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh.

Untuk pilihan warna, Google Pixel 8 tersedia dalam warna Obsidian, Hazel, dan Rose. Sementara, Google Pixel 8 Pro dibalut dengan warna Obsidian, Blue, dan Beige.

Layar

Kedua ponsel ini memiliki perbedaan yang signifikan. Google Pixel 8 hanya memiliki layar 8,2 inci dengan panel berjenis OLED 428 PPI, sedangkan Pixel 8 Pro memiliki ukuran layar yang lebih besa, yaitu 6,7 inci dengan panel LTPO OLED 489 PPI.

Panel yang dimiliki Google Pixel 8 Pro memberikan tampilan gambar atau video akan tampak lebih tajam dan detail.

Begitu juga pada variabel fresh rate, Google Pixel 8 Pro memiliki rentang fresh rate lebih luas 1Hz-120 Hz, dibandingkan dengan Google Pixel 8 yang hanya 60Hz-120Hz saja.

Google Pixel 8 Pro juga memiliki tingkat kecerahan hingga 2.400 nits dan dilengkapi dengan layar berjenis Corning Gozilla Glass Victus 2, sementara Google Pixel 8 hanya sampai 2.000 nits, dan layar Corning Gozilla Glass Victus.

Kamera

Baik Google Pixel 8 dan Pixel 8 Pro memiliki kamera yang hampir sama, yang mampu menghasilkan foto dan video dengan kualitas tinggi, dilengkapi dengan fitur edit bawaan yang juga cukup canggih.

Kedua model memiliki kamera utama 50 MP, dengan kamera depan sama-sama 10 MP. Untuk kamera ultrawide Pixel 8 Pro memiliki 48 MP dan Pixel 8 hanya 12 MP, masing-masing mampu melakukan fokus makro yang baik.

Chipset

Dua varian ponsel anyar ini sama-sama disokong dengan chip Tensor G3 baru milik Google, dan koprosesor keamanan Titan M2. Chip tersebut memfasilitasi fitur-fitur Google yang didukung Artificial Intelligence (AI), yang diklaim bisa menangani penghitungan 10x lebih rumit daripada lini Pixel 6.

Berkat chip Tensor G3, Google menyatakan kedua ponsel cerdas barunya itu dapat menghadirkan foto, dan audio yang lebih inovatif.

Chip Tensor G3 juga akan bekerja lebih baik untuk fitur Audio Magic Eraser. Pengguna dapat menghapus suara asing dan tidak diinginkan dari video.

Tensor G3 juga membantu fitur Penyaringan Panggilan, yang diklaim berfungsi lebih baik dalam menyaring panggilan spam. Fitur Clear Calling turut ditingkatkan untuk memberikan panggilan telepon dengan suara jernih, meski pengguna berada di area yang bising.

Google juga menawarkan Google One VPN gratis, keamanan menyeluruh, dan pembaruan sistem operasi selama tujuh tahun untuk Pixel 8 dan Pixel 8 Pro.

RAM dan Penyimpanan

Jika ingin memiliki RAM dan penyimpanan yang besar Google Pixel 8 Pro adalah pilihan yang tepat. Ponsel ini menyediakan RAM 12 GB dan penyimpanan hingga 1 TB. Untuk seri Google Pixel 8, ia memiliki RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB.

Baterai

Pada sektor baterai, Google Pixel 8 dibekali 4.575 mAh dan Pixel Pro 5.050 mAh. Keduanya memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dari para pendahulunya, dan mampu bertahan hingga 24 jam dengan penggunaan standar.

Harga

Google Pixel 8

Pixel 8 8/128 GB: US$ 699 (Rp 10,9 juta)

Pixel 8 8/256 GB: US$ 799 (Rp 12,5 juta)

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro 12/128 GB: US$ 999 (Rp 15,6 juta)

Pixel 8 Pro 12/256 GB: US$ 1.059 (Rp 16,5 juta)

Pixel 8 Pro 12/512 GB: US$ 1.179 (Rp 18,4 juta)

Pixel 8 Pro 12/1 TB: US$ 1.399 (Rp 21,8 juta)