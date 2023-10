Samsung S24 Series Bakal Pakai Material iPhone 15 Pro?

Jakarta, Beritasatu.com - Bulan lalu, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max diluncurkan dengan frame titanium, menggantikan material stainless steel yang digunakan pada pendahulunya. Samsung tampaknya mengikuti langkah Apple menggunakan bahan ini untuk keluarga Samsung Galaxy S24.

Menurut informasi dari seorang sumber yang diungkapkan di platform X (Twitter), Galaxy S24, Galaxy S24+, dan Galaxy S24 Ultra semuanya akan memiliki frame dari titanium. Sebelumnya, desain ketiga ponsel ini sudah bocor, menunjukkan frame yang sangat datar.

