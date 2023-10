Video Deepfake Jadi Ancaman Jelang Pemilu, Per Menit Dihargai hingga Rp 312 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, semakin meningkatnya produksi konten palsu melalui teknologi deepfake menjadi sumber kekhawatiran. Deepfake adalah teknologi yang memanipulasi konten video dan suara dengan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ada kekhawatiran teknologi ini dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik atau menjatuhkan lawan menjelang Pemilu 2024.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kaspersky, terdapat permintaan yang signifikan untuk layanan deepfake. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin memesan deepfake untuk tujuan tertentu, seperti menciptakan video deepfake dengan selebriti atau tokoh politik sebagai target. Harga per menit video deepfake dapat bervariasi, mulai dari US$ 300 hingga US$ 20.000, atau sekitar Rp 4,6 juta hingga Rp 312 juta.

BACA JUGA Mengenal Teknologi Deepfake dan Orang-orang yang Pernah Jadi Korban

Penelitian ini melibatkan analisis web gelap dan didukung oleh layanan Kaspersky Digital Footprint Intelligence, yang melakukan analisis otomatis dan manual terhadap surface web, deep web, dan dark web.

ADVERTISEMENT

"Ancaman digital seperti SMS berbahaya, email phishing, video palsu, dan situs web berbahaya harus diantisipasi menjelang Pemilu 2024 di Indonesia," kata Head of Government Affairs and Public Policy for Asia-Pacific, Japan, Middle East, Turkey and Africa Regions di Kaspersky, Genie Sugene Gan, Senin (9/10/2023).

Ilustrasi deepfake

Gen juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tetap waspada terhadap konten berbahaya yang mungkin mereka temui secara online selama periode tersebut.

Gan menjelaskan bahwa penjahat siber menggunakan teknologi terkini untuk melakukan penipuan finansial, manipulasi politik, balas dendam, penyebaran disinformasi, dan pelecehan.

Meskipun teknologi deepfake pada dasarnya tidak berbahaya, jika jatuh ke tangan penjahat, teknologi ini dapat digunakan untuk kejahatan. Oleh karena itu, dia mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap teknologi deepfake dan potensi penyalahgunaannya.

BACA JUGA Makin Meresahkan, Foto di Medsos Dijadikan Deepfake Porno untuk Pemerasan

Karenanya, Kaspesky mengingatkan pentingnya mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang cara mengenali deepfake. Gunakan sumber berita yang memiliki reputasi baik dan selalu terapkan prinsip "trust but verify" terhadap pesan suara dan video.