15 Mesin Pencari Selain Google, Tawarkan Beragam Fitur Canggih

Jakarta, Beritasatu.com - Google telah menjadi raja mesin pencari selama beberapa dekade. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai mesin pencari alternatif yang menjadi pesaingnya.

Meski Google sangat mendominasi pasar, saat ini sudah banyak mesin pencari alternatif yang menawarkan fitur canggih, unik, privasi yang lebih baik, atau pendekatan yang berbeda dalam menyajikan hasil pencarian. Dilansir dari berbagai sumber, berikut deretan mesin pencari selain Google.

Deretan Mesin Pencari Selain Google

Bing

Mesin pencari milik Microsoft ini telah menangani lebih dari seperempat permintaan pencarian di Amerika Serikat (AS). Bing diklaim dapat mengungguli Google dalam beberapa hal.

ADVERTISEMENT

Pada awal kemunculan Bing memiliki program dengan sistem tukar poin, yang memungkinkan penggunanya mendapatkan hadiah. Poin akan didapatkan ketika pengguna melakukan pencarian dengan Bing.

Bing juga menawarkan hasil pencarian gambar yang baik, serta integrasi dengan layanan Microsoft seperti Office Online. Meski belum mencapai popularitas Google, Bing terus berkembang.

Pada 7 Februari 2023, Bing mengumumkan versi mesin pencari dan browser Edge baru yang didukung Artificial Intelligence (AI). Versi baru ini bertujuan untuk memberikan penelusuran yang lebih baik, jawaban yang lebih lengkap, pengalaman obrolan baru, dan kemampuan untuk menghasilkan konten.

BACA JUGA Apple Siap Gantikan Mesin Pencari Google

Yahoo

Pada Januari 2022, Yahoo memiliki pangsa pasar pencarian sebesar 11,2%. Meski tidak sepopuler Google, Yahoo memiliki keunggulan pada verifikasi yang menawarkan layanan e-mail, berita, keuangan, belanja online, permainan, dan lainnya selain pencarian.

Mesin pencarian yang telah ada sebelum Google ini masih menjadi pilihan ketiga di dunia. Yahoo bahkan menjadi mesin pencari default untuk browser Mozilla Firefox.

DuckDuckGo

Mesin pencari yang didirikan oleh Gabriel Weinberg ini menjadi salah satu aplikasi paling populer di kalangan orang yang menghargai privasi online. DuckDuckGo berkomitmen untuk tidak melacak pengguna atau menyimpan data pribadi mereka.

DuckDuckGo merupakan aplikasi yang terbebas dari iklan, sehingga pengguna bisa lancar saat menjelajahi internet tanpa terganggu. Pengguna juga bisa menambahkan ekstension DuckDuckGo ke browser untuk menjaga privasi aktivitas pencarian.

Ask

Ask atau lebih dikenal dengan Ask Jeeves adalah mesin pencari alternatif yang memanfaatkan format tanya jawab sederhana, sehingga pengguna dapat menggunakan bahasa sehari-hari.

Hasil pencarian juga menampilkan pertanyaan umum (FAQ) yang berkaitan dengan istilah pencarian yang dibutuhkan pengguna, dan dapat membantu pengguna melanjutkan pencarian.

Baidu

Baidu adalah mesin pencari terkemuka di Tiongkok, dengan pangsa lebih dari 70% pasar internet di negara tersebut. Tampilan antarmuka Baidu sangat mirip dengan Google dan dimonetisasi melalui iklan. Namun, Baidu sangat berhati-hati dalam menampilkan konten,

Mesin pencarian ini akan menyensor gambar-gambar tertentu dan memblokir situs-situs pro-demokrasi.

Brave

Mesin pencari ini diluncurkan oleh Brave Software, Inc. pada 2021. Berbeda dengan Google, Brave tidak melacak dan menyimpan data penggunanya.

Brave juga transparansi dalam cara mereka mengelola data dan algoritma pencarian mereka. Brave berencana untuk memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih hasil pencarian yang benar-benar netral.

Ecosia

Ecosia adalah mesin pencari yang unik karena berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian pendapatan iklannya untuk menanam pohon di seluruh dunia. Dengan melakukan pencarian di Ecosia, pengguna ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Dibutuhkan sekitar 45 pencarian untuk membuat satu pohon.

Qwant

Memiliki antarmuka yang ramah pengguna, Qwant mengkategorikan hasil pencarian ke dalam web, berita dan sosial. Qwant juga dilengkapi AI untuk membantu mencari lagu yang diinginkan pengguna.

Search Encrypt

Mesin pencari yang menawarkan privasi lainnya adalah Search Encrypt. Aplikasi ini menggunakan enkripsi lokal untuk memastikan informasi identitas pengguna tidak dapat dilacak.

Fitur yang sangat menarik dari mesin pencari ini adalah secara otomatis akan menghapus riwayat penelusuran lokal setelah 15 menit tidak aktif. Ini berarti pengguna tidak perlu mengkhawatirkan privasi, meskipun orang lain memiliki akses ke komputer.

Yandex

Yandex menempati posisi kelima sebagai mesin pencari terpopuler di dunia. Yandex telah digunakan secara luas di negara asalnya Rusia dan menguasai sekitar 60% pangsa pasar internet.

Dengan Yandex pengguna bisa mencari situs web, gambar, video, dan berita. Yandex memiliki sejumlah fitur tambahan termasuk aplikasi peta, terjemahan, penyimpanan cloud, dan lainnya.

Swisscows

Swisscows adalah mesin pencari yang berbasis di Swiss, dan menawarkan privasi serta pengalaman pencarian yang aman untuk keluarga. Swisscows menggunakan algoritma yang disebut Semantic Emotion Engine untuk menyajikan hasil yang lebih relevan.

Swisscows juga memiliki fitur pencarian visual, yang memungkinkan pengguna untuk mencari berdasarkan gambar atau mengunggah gambar untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang subjek tersebut.

BACA JUGA Dominasi Mesin Pencari, Google Dituding Microsoft Jalankan Praktik Tak Adil

Lukol

Mesin pencari alternatif ini mengutamakan anonimitas penuh pada pencarian, menjaga dan melindungi pengguna dari situs yang tidak pantas.

Dari segi fungsionalitas, Lukol adalah mesin pencari yang cukup sederhana. Pengguna dapat memilih dari web, gambar, berita, dan video untuk penelusuran, tetapi tidak ada opsi untuk memfilter hasil.

Startpage

Startpage adalah mesin pencari yang menjaga privasi pengguna. Startpage mengklaim tidak akan melacak pengguna atau menyimpan data pribadi. Namun, mereka masih menawarkan hasil pencarian yang berasal dari Google.

Infinity Search

Mesin pencari ini juga sangat menjunjung privasi penggunanya. Untuk mempercepat hasil pencarian, Infinity Search biasanya akan mengambil data dari berbagai sumber.

Selain itu, Infinity Search juga bersifat open source dan memiliki indeks sendiri, sehingga tidak hanya mengandalkan sumber eksternal.

Ekoru

Ekoru adalah mesin pencari yang fokus pada lingkungan dan sosial. Seperti Ecosia, Ekoru menyumbangkan sebagian dari pendapatannya untuk proyek-proyek konservasi lingkungan. Pengguna dapat melakukan pencarian sambil berkontribusi pada upaya pelestarian alam.