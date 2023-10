Megadeal Sah! Microsoft Resmi Akuisisi Activision Blizzard Rp 1.000 T

California, Beritasatu.com - Microsoft telah menyelesaikan akuisisi sebesar US$ 69 miliar (Rp 1.000 triliun) terhadap penerbit video game Activision Blizzard, sesuai dengan pengajuan regulasi perusahaan pada hari Jumat (13/10/2023). Akuisisi ini merupakan kesepakatan terbesar dalam sejarah 48 tahun Microsoft.

Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris memberikan persetujuannya terhadap kesepakatan ini pada hari Jumat, membuka jalan bagi penyelesaian kesepakatan tersebut.

Kesepakatan ini, yang diumumkan pada Januari 2022, memberikan Microsoft portofolio besar waralaba video game, seperti Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, StarCraft, Tony Hawk Pro Skater, dan Warcraft. Pengembang permainan ini menghasilkan US$ 7,5 miliar pendapatan dalam tahun fiskal terbarunya, jumlah yang kecil dibandingkan dengan US$ 212 miliar penjualan yang diperoleh oleh Microsoft.

"Kini kami mulai bekerja untuk membawa waralaba-waralaba yang dicintai ke XBox Game Pass (Microsoft) dan platform-platform lainnya," kata CEO Microsoft Gaming Phil Spencer. Spencer tidak memberi tahu kapan game-game Activision Blizzard akan tersedia bagi pengguna Microsoft Game Pass.

CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick, akan tetap menjabat sebagai CEO hingga akhir tahun.

Sejak menjadi CEO Microsoft pada 2014, Satya Nadella mendiversifikasi bisnis perusahaan di luar area inti seperti sistem operasi dan perangkat lunak. Activision telah menjadi mitra dan pesaing Microsoft. Di industri game, Activision Blizzard merupakan salah satu perusahaan besar yang dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk membuat video game.

Hambatan regulasi telah menunda akuisisi ini. Ketika mengumumkan kesepakatan pada Januari 2022, Microsoft mengharapkan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada akhir Juni 2023. Pada bulan Juli, kedua perusahaan setuju untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 18 Oktober.