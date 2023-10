Turun Rp 235 Juta, Harga Mobil Listrik Makin Terjangkau

California, Beritasatu.com - Harga mobil listrik (electrical vehicle/EV) di Amerika Serikat (AS) kini semakin terjangkau. Harga rata-rata kendaraan listrik baru turun tajam dibandingkan tahun lalu sehingga meningkatkan permintaan.

"Pemotongan harga Tesla telah mendorong harga mobil listrik turun lebih 22% atau hampir US$ 15.000 (Rp 235 juta) dari tahun lalu menjadi US$ 50.683 (Rp 795 juta) dari periode yang sama tahun lalu US$ 65.295 (Rp 1,02 miliar)," kata Kelley Blue Book (KBB), dikutip Forbes, Minggu (15/10/2023).

Sementara pada bulan September 2023, harga rata-rata kendaraan listrik sekitar US$ 50.683, turun dari US$ 52,212 pada bulan Agustus 2023.

Tesla baru-baru ini memperkenalkan Model Y dengan penggerak roda belakang dengan harga US$ 43.990, harga termurah untuk Model Y di AS hingga saat ini. Tesla juga memangkas harga Model S dan X, dengan penurunan harga hingga 19%.

Direktur Industry Insights Cox Automotive, Founder KBB, Stephanie Valdez-Streaty, mengatakan penjualan mobil listrik terus tumbuh di AS karena kuatnya pasokan dan banyak pilihan. Setidaknya ada 15 model mobil listrik baru yang dijual dan tidak tersedia pada tahun sebelumnya.

“Pilihan yang lebih banyak memicu harga lebih rendah dan mendorong penjualan lebih tinggi,” kata kata Valdez-Streaty.

Kendaraan listrik, seperti Chevy Bolt EV dan EUV, yang harganya di bawah US$ 30.000, populer di AS dan dalam beberapa kuartal terakhir menjadi merek kendaraan listrik terlaris kedua setelah Tesla.

Daftar mobil listrik termurah di AS:

Mini Hardtop 2 pintu 2024: US$ 26.795

Chevrolet Bolt EV 2023: US$ 27.495

Chevrolet Bolt EUV 2023: US$ 28.795

Nissan Leaf2024: US$ 29.235

Kia Nero EV 2023: US$ 40.875

Sumber: Kelley Blue Book