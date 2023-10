Profil Rafli "Mikoto" Fathur Rahman, Gamer Terkaya Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Dengan kekayaan sekitar Rp 8 miliar dari uang hadiah kompetisi e-sports DOTA 2, Rafli "Mikoto" Fathur Rahman adalah gamer terkaya di Indonesia saat ini.

DOTA 2 (Defense of the Ancients 2) adalah sebuah video game bergenre multiplayer online battle arena (MOBA) yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Valve Corporation. Game ini menginspirasi lahirnya MOBA mobile seperti Mobile Legends. Kejuaraan DOTA 2 yang paling terkenal adalah "The International," yang diselenggarakan oleh Valve dan menawarkan hadiah uang tunai yang sangat besar untuk tim pemenang.

Baru-baru ini, Rafli dan timnya mendapatkan hadiah US$ 1,7 juta setelah menempati urutan ketiga di Riyadh Masters 2023. Kekayaan Mikoto akan terus bertambah karena saat ini dia sedang membela tim Talon Esports di kompetisi The International DOTA 2 di Seattle AS yang berhadiah sedikitnya US$ 3 juta (Rp 45 miliar). Rafli adalah satu dari dua gamers Indonesia yang tampil di The International. Satunya lagi adalah Matthew "Whitemon" Filemon yang bermain untuk tim TSM dari AS.

Lahir pada 28 Februari 2000, Rafli mengaku pertama kali mengenal DOTA sejak kelas 6 SD di warung internet. Dia adalah pemain Indonesia dan keenam di dunia yang mendapatkan MMR (matchmaking rating) 10.000 pada 25 Februari 2020. Dengan kata lain, bisa dikatakan dia masuk enam besar pemain terbaik dunia.

Rafli "Mikoto" mengawali kariernya sebagai professional gamer pada 2017 bersama Pandora Esports, lalu pindah ke Alter Ego. Nama Mikoto mulai ditakuti lawan-lawannya ketika dia membela BOOM Esports sebagai midlaner. Rafli cukup lama membela BOOM, periode antara 2018-2021.

Setelah melihat bakatnya, organisasi e-sports asal Hong Kong, Talon Esports, akhirnya merekrut Mikoto bersama sejumlah pemain-pemain terbaik di Asia Tenggara, seperti Nuengnara "23savage" Teeramahanon, Anucha "Jabz" Jirawong, Worawit "Q" Mekchai, dan Chan "Oli" Chon Kien. Rafli saat ini dianggap sebagai salah satu midlaner terbaik Asia Tenggara. Hero-hero andalannya antara lain Templar Assassin, Outworld Devourer, dan Ember Spirit.

Berikut adalah sederet prestasi Mikoto:

1. Peringkat 3 bersama Talon Esports di Riyadh Masters 2023 (US$ 1.700.000)

2. Peringkat 4 bersama Talon Esports di DreamLeague Season 20 (US$ 85.000)

3. Juara 1 bersama Talon Esports di DPC SEA 2023 Tour 2: Division I (US$ 30.000)

4. Juara 3 bersama Talon Esports di Lima Major 2023 (US$ 75.000)

5. Juara 1 bersama Talon Esports di BTS Pro Series Season 14: Southeast Asia (US$ 16.000)

6. Juara 1 bersama tim e-sports Indonesia di IESF World Championship 2022 (US$ 50.000)

7. Juara 2 besrsama Talon Esports di DPC SEA 2021/2022 Tour 3: Division I (US$ 28.000)

8. Juara 2 bersama Boom Esports di ESL One Thailand 2020 Asia (US$ 25.000)

9. Juara 1 bersama Boom Esports di ESL Indonesia Championsjip Season I (US$ 25.000)

10. Juara 2 bersama Boom Esports di Asia Pacific Predator League 2019 (US$ 30.000)