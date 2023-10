Mobil Bekas Berwarna Cerah Makin Mahal, Putih dan Hitam Kuasai Pasar

California, Beritasatu.com - Putih adalah warna paling populer di pasar mobil bekas Amerika Serikat (AS) pada 2023, atau menguasai 26,2% penjualan. Sementara mobil bekas berwarna cerah, seperti hijau dan kuning lebih mahal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian hasil survei Iseecars soal warna mobil bekas di AS pada periode 2018 dan 2023.

Dikutip dari Carscoops, Selasa (17/10/2023), mobil bekas warna hitam yang jadi paling populer pada 2018, kini menjadi warna populer kedua. Adapun abu-abu tetap berada di posisi ketiga.

Yang mengejutkan, meski warna perak tetap menjadi warna terpopuler keempat, tetapi kehilangan banyak pangsa pasar selama 5 tahun terakhir. Pada 2018, kendaraan bekas berwarna perak menguasai sekitar 15,1% pasar dan pada 2023 hanya 11,7% pasar.

Namun, dalam studi terhadap 10 juta kendaraan bekas dalam 5 tahun terakhir ini, penelitian iSeeCars menunjukkan bahwa popularitas kendaraan warna abu-abu meningkat sejak tahun 2018.

Sedangkan kendaraan berwarna putih, hitam, perak, dan abu-abu kuasai pasar sekitar 77,2% di AS pada 5 tahun lalu. Angka tersebut meningkat menjadi 78,6% pada tahun 2023.

Menariknya sejak pandemi, nilai warna-warna unik meningkat signifikan. Harga rata-rata mobil berwarna krem ​​​​meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2023 dibanding 2018. Ini menjadikan krem sebagai warna yang nilainya meningkat paling besar dalam 5 tahun terakhir.

Peningkatan nilai disebabkan kelangkaan mobil bekas secara umum. Penurunan produksi yang disebabkan pandemi menyebabkan nilai pasar kendaraan bekas meningkat secara signifikan, sehingga pembeli menjadi kurang pilih-pilih.

Adapun warna kuning dan hijau adalah dua yang termahal di pasar mobil bekas AS, masing-masing diperdagangkan dengan harga rata-rata US$ 49.043 dan US$ 39.911 pada 2023. Hal ini mencerminkan semakin populernya warna-warna ini di pasar kendaraan mewah dan performa tinggi.

Dalam warna non-grayscale, biru dan merah tetap menjadi dua warna paling populer di pasaran. Menariknya, warna biru telah melampaui warna merah sebagai pilihan cat warna-warni yang paling umum pada tahun 2023.

Merah adalah pilihan paling populer 5 tahun lalu, tetapi kurang populer di segmen hatchback, sedan, dan SUV tahun ini.