Benarkah Erupsi Gunung Hunga Tonga Penyebab Cuaca Panas Akhir-akhir Ini?

Tonga, Beritasatu.com - Erupsi Gunung Hunga Tonga-Hunga Ha'apai pada Januari 2022 menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah. Gunung ini meletus di bawah air dengan kekuatan setara dengan 100 bom Hiroshima dan melepaskan jutaan ton uap air ke atmosfer.

Gunung berapi ini terletak di Samudera Pasifik, di dekat Kepulauan Tonga.

Belakangan timbul spekulasi bahwa gunung berapi ini adalah penyebab dari suhu panas yang melanda bumi akhir-akhir ini. Namun, apakah letusan gunung ini penyebab kemarau berkepanjangan?

"Jawaban singkatnya adalah tidak," kata Gloria Manney, seorang peneliti senior di NorthWest Research Associates dan New Mexico Institute of Mining and Technology, serta Luis Millán, seorang peneliti di NASA's Jet Propulsion Laboratory, kepada Live Science dalam sebuah email baru-baru ini.

"Meskipun El Nino telah membuat suhu global menjadi lebih tinggi dan letusan Gunung Hunga Tonga-Hunga Ha'apai mungkin telah memengaruhi beberapa wilayah untuk waktu yang singkat, tetapi penyebab utamanya adalah perubahan iklim," kata mereka.