Hyundai Resmi Rilis Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition

Seoul, Beritasatu.com- Setelah debut sebagai mobil konsep di New York Auto Show 2023 pada April lalu, Hyundai memutuskan memproduksi Ioniq 5 bertema Disney. Kendaraan hasil kolaborasi Walt Disney ini akan mengaspal ke jalan dalam tema "Dancing with the Stars" pada awal 2024.

Dikutip dari Arenaev, Kamis (19/10/2023), dengan eksterior gravity gold matte dan desain roda yang mengingatkan pada Mickey Mouse, Ioniq 5 edisi Disney100 Platinum ini seolah mengingatkan kenangan masa kecil menjadi hidup di atas kendaraan empat roda.

Untuk memastikan konsumen mengetahui bahwa ini bukan sekadar mobil listrik, Hyundai menghiasi model tersebut dengan lencana “Disney100 Platinum”. Pengemudi akan disambut dengan layar startup infotainment yang memadukan melodi ikonik Disney dengan lambang Disney100.

Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition memiliki interior terinspirasi dari Disney. Lantai unik dan trim bertema Mickey Mouse serta logo Disney100 terpampang di kursi depan dan konsol tengah.

Dengan hanya 1.000 unit yang akan diproduksi, Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition akan menjadi mobil langka. Permintaan diproyeksi meningkat seiring persiapan peluncuran pada awal 2024.