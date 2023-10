Pasar Terbesar di ASEAN, tetapi Penetrasi Mobil Listrik di Indonesia Rendah

Jakarta, Beritasatu.com - Penetrasi mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia masih rendah, hanya 1% dari total pasar, di bawah rata-rata dunia sebesar 14% dan ASEAN sebesar 2%. Padahal, Indonesia berpotensi besar mengembangkan BEV atau yang disebut pemerintah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

ABeam Consulting, perusahaan konsultan global di bidang sistem teknologi informasi (TI), merilis laporan terbarunya bertajuk “Revving Up the Transition to Battery Electric Vehicles in Indonesia".

"Seiring upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam industri otomotif, transisi ke BEV merupakan peluang penting untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendorong inovasi di sektor otomotif," jelas Denny Perdana, konsultan senior otomotif ABeam Consulting Indonesia, baru-baru ini.

Laporan ini membahas tentang status terkini penggunaan BEV dan garis besar strategi utama untuk mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik di pasar yang sedang berkembang. Indonesia, sebagai pasar mobil terbesar ke-14 di dunia, mencapai tonggak sejarah yang luar biasa pada tahun 2022 dengan penjualan lebih dari 1 juta unit, naik 18% di tengah situasi pemulihan Covid-19 yang penuh tantangan.

Pencapaian ini memantapkan posisi Indonesia sebagai pasar mobil terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Namun, penetrasi BEV di Indonesia masih rendah.

Melihat masih kecilnya jumlah pengguna BEV, laporan terbaru ABeam Consulting menggarisbawahi potensi besar untuk mempercepat peralihan masyarakat ke penggunaan BEV di Indonesia. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan permintaan mobil yang terus meningkat, menjadikannya kandidat utama untuk revolusi kendaraan listrik.

Beberapa poin utama yang disampaikan dalam laporan ABeam, antara lain penilaian status penggunaan BEV saat ini. Dalam poin ini, ABeam Consulting memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi penggunaan BEV di Indonesia saat ini, dengan menekankan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lambatnya tingkat peralihan ke BEV.

Kemudian, analisis faktor pendamping utama. Laporan ini menggali faktor-faktor penting yang dapat memfasilitasi peningkatan penetrasi BEV, dengan mempertimbangkan dinamika pasar Indonesia yang unik, kebijakan pemerintah, tantangan infrastruktur, dan preferensi konsumen.

Terakhir, rekomendasi dan tindakan yang bisa dilakukan. ABeam Consulting menawarkan saran konkret dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti bagi setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem, termasuk pemerintah, produsen mobil, penyedia energi, dan konsumen, untuk mempercepat peningkatan penggunaan BEV di Indonesia.