Google Tambahkan Fitur Filter Kecantikan di Aplikasi Meet

Jakarta, Beritasatu.com - Google telah merespons permintaan pengguna dengan menambahkan fitur yang dinanti-nantikan ke dalam aplikasi video conference mereka, Meet. Fitur ini adalah filter kecantikan, yang kini telah tersedia untuk sebagian pengguna.

Pengumuman ini datang bersamaan dengan pembaruan terbaru dari Google Meet. Peluncuran resmi untuk semua pengguna dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 mendatang.

Dilansir dari The Verge Jumat (20/10/2023), filter kecantikan Google Meet hadir dengan dua mode potret yang berbeda. Mode pertama dinamai Subtle, sesuai dengan namanya, filter ini memberikan penyesuaian kosmetik yang sangat ringan. Sementara itu, mode kedua diberi nama Smoothing yang memberikan sentuhan yang lebih berat.

Tidak peduli mode apa yang dipilih oleh pengguna, Google mengklaim bahwa fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbaiki penampilan mereka dengan ringan. Oleh karena itu, fitur ini tampaknya tidak dimaksudkan untuk membuat penyesuaian yang signifikan pada penampilan pengguna.

Pengguna juga dapat dengan mudah mengaktifkan atau menonaktifkan fitur perbaikan potret ini melalui pengaturan yang memungkinkan fleksibilitas tambahan dalam penggunaan fitur ini sesuai keinginan masing-masing.

Penting untuk dicatat bahwa fitur ini hanya tersedia bagi pengguna dengan akun Google premium, termasuk akun Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Plus, Google One, dan Google Workspace Individual. Bagi pengguna yang memenuhi syarat, fitur filter kecantikan ini dapat menjadi tambahan menarik dalam pengalaman penggunaan Google Meet mereka.

Dengan penambahan fitur ini, Google terus berupaya untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna aplikasi video conference mereka. Dengan tanggal peluncuran yang semakin mendekat, kita akan segera melihat sejauh mana fitur filter kecantikan ini akan menjadi bagian dari interaksi sehari-hari pengguna Google Meet.