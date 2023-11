Toyota bZ4X Mejeng di BNI Investor Daily Summit 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Mobil listrik All New Toyota bZ4X dipamerkan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, 24-25 Oktober 2023. Acara ini mengangkat tema "Sustainable Growth, Global Challenge".

Mobil listrik Toyota ini terlihat gagah dengan desain yang elegan dan modern. Kehadirannya langsung menarik perhatian para tamu undangan dan peserta BNI Investor Daily Summit 2023.

All New Toyota bZ4X, yang merupakan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) resmi diperkenalkan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM) pada 2022 lalu. Keberadaan mobil listrik ini mencerminkan komitmen Toyota dalam menyediakan solusi mobilitas yang berkelanjutan dan komprehensif untuk kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, Toyota juga secara aktif mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Toyota telah meluncurkan program Toyota Environmental Challenge 2050 yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dalam berbagai aspek bisnis, termasuk produk dan teknologi. Hal ini sejalan dengan tema BNI Investor Daily Summit 2023.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Toyota Astra Motor, All New bZ4X ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 1,1 miliar on the road (OTR) untuk wilayah DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten. Mobil ini hadir dalam empat pilihan warna, yaitu two tone black precious metal, two tone black platinum white pearl mica, two tone black precious silver, dan black.