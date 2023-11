Pengguna Facebook dan Instagram Makin Betah, Pendapatan Meta Naik 23%

California, Beritasatu.com - Meta mencatat kinerja yang solid untuk kuartal ketiga 2023. Pendapatan induk Facebook, WhatsApp, dan Instagram ini tumbuh sebesar 23% menjadi US$ 34,15 miliar (Rp 543,97 triliun) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan melampaui ekspektasi US$ 33,56 miliar.

CEO Mark Zuckerberg menyebutkan bahwa selama tahun ini, perusahaan telah melihat peningkatan sebesar 7% dalam waktu yang dihabiskan oleh pengguna di Facebook dan peningkatan sebesar 6% di Instagram.

Pengguna aktif harian atau daily active users (DAUs) mencapai 2,09 miliar, sedangkan pengguna aktif bulanan atau monthly active users (MAUs) mencapai 3,05 miliar. Pendapatan rata-rata per pengguna atau average revenue per users (ARPU) sebesar US$ 11,23.

Meta mengalami pertumbuhan pesat dalam bisnis iklan digital intinya setelah mengatasi kesulitan pada tahun 2022. Penjualan melonjak dari US$ 27,71 miliar tahun sebelumnya. Laba bersih meningkat 164% menjadi US$ 11,58 miliar, atau US$ 4,39 per saham, dari $4.4 miliar, atau US$ 1,64 per saham, tahun sebelumnya.

Prestasi Meta melampaui pesaingnya, termasuk Google yang melaporkan peningkatan pendapatan iklan sekitar 9,5%.