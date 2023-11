Pelaku Industri di Tanah Air Mendukung Regulasi AI

Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku industri menyatakan persetujuannya dengan rencana pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang akan meregulasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia. Pengaturannya akan membuat pengembangan dan pemanfaatan AI lebih bermanfaat dan menghindari penyimpangan yang bisa merugikan/menyimpang dari nilai-nilai kemanusian.

Hal tersebut merupakan bagian dari benang merah Special Session 5 dengan tema "How Indonesia can Capitalize on the Global AI Revolution (Transition)" dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023, Sustainable Growth, Global Challenge yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Diskusi yang dimoderatori oleh Chairperson of the Indonesia AI Society (IAIS) Lukas itu menghadirkan pembicara Direktur PT Astra Otoparts Tbk Kusharijono, Co-Founder DigiAsia Bios Alexander Rusli, dan peneliti dari Blockchain, Robotics, and Artificial Intelligence Network (BRAIN) Research Group Irman Hermadi.

Astra Otoparts terang-terangan mendukung wacana pemerintah untuk membuat aturan/regulasi terkait penggunaan teknologi AI di Indonesia. Pasalnya, setiap kehadiran teknologi baru, entah itu AI ataupun lainnya, selalu membawa dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif.

“Teknologi pasti ada plus-minusnya. Kita bisa menangkap nilai plusnya untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi, bagaimana kita bisa meminimalisasi risiko negatifnya. Saya setuju kalau memang pemerintah sebagai regulator membuat aturan tertentu supaya penggunaan AI ini pada akhirnya benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kusharijono.

Alexander Rusli menambahkan, peran turut campur pemerintah untuk meregulasi akan memproteksi upaya pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia agar tidak menyimpang. Hal ini salah satunya dengan tujuan untuk menghindari pemanfaatan data pribadi masyarakat di tanah air yang melanggar hukum dan bias merugikan pemilik data pribadi.

“Peran pemerintah memang perlu memproteksi pemanfaatan AI supaya tidak menyimpang dan untuk membocorkan data pribadi masyarakat,” ujar Alex.

Praktik di Astra

Kusharijono menyampaikan, penerapan AI di Indonesia sangat beragam, baik penerapan pada level paling bawah hingga level yang sudah maju. Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki program Making Industry 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas industri di Indonesia. Astra Otoparts sudah menerapkan program tersebut dan mengikuti assessment-nya.

“Di Indonesia saat ini ada sekitar 13 perusahaan yang sudah menerapkan AI, dan di Astra Group sudah ada dua perusahaan menerapkan. Dan, itu sangat membantu buat produktivitas,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, penerapan teknologi di Astra Group telah menghasilkan hal yang positif mampu meningkatkan produktivitas, lebih efisien, dan mampu meningkatkan kualitas produk.

“Kami di Astra pasti akan menggunakan itu (AI) untuk produktivitas, mengurangi yang tidak efisien, mengurangi liabilitas. Karena, industri kami kan (memproduksi) barang yang dijual di pasar, sehingga pasti ada masalah-masalah kualitas dan segala macam. Kami berharap, penerapan AI bisa mengurangi semuanya, untuk kebaikan industri apakah secara keuangan siap dan segala macam. Tetapi, pada prinsipnya, kami akan mendorong ke arah sana,” tegas Kusharijono.