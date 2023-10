Ini 5 Jenis Pesawat Pengebom Fenomenal Saat Perang Dunia Kedua

New York, Beritasatu.com - Saat perang dunia kedua, tidak hanya instalasi militer yang menjadi sasaran, tetapi pabrik swasta, lahan pertanian, dan kota secara keseluruhan. Salah satu yang menonjol adalah kehadiran pesawat pengebom, termasuk saat akhir perang, ketika Jepang menyerah setelah pemboman di Hiroshima dan Nagasaki.

Dikutip dari Simpleflying, Minggu (29/10/2023), berikut daftar lima jenis pesawat pengebom fenomenal selama perang dunia kedua.

1. B-17 Flying Fortress

Jumlah yang diproduksi: 12.731

Pesawat AS milik Boeing ini menjatuhkan paling banyak bom dibandingkan pesawat lain selama perang dunia kedua di atas Samudera Pasifik. Terkenal dengan daya tahan dan kemampuan terbang, Flying Fortress dikenal sebagai sebagai pesawat paling bermanuver.

Sejumlah pilot lebih menyukai Flying Fortress dibandingkan pesaingnya, seperti Consolidated B-24 Liberator. Flying Fortress merupakan pesawat pengebom ketiga yang paling banyak diproduksi, di belakang B-24 dan Junkers Ju 88 Jerman.

Sebanyak 45 unit B-17 masih bertahan hingga saat ini. Dari total itu, 38 unit dipamerkan di Amerika Serikat dan empat di antaranya masih layak terbang.

