Elon Musk Siapkan Starlink untuk Organisasi Kemanusiaan di Gaza

California, Beritasatu.com - Elon Musk mengumumkan bahwa perusahaan jaringan internetnya, Starlink, akan mendukung koneksi komunikasi di Gaza dengan organisasi bantuan yang diakui secara internasional.

Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari Menteri Komunikasi Israel yang menyatakan bahwa Israel akan melawan langkah ini.

Dalam sebuah postingan di platform media sosial X pada Sabtu (28/10/2023), Musk menyatakan bahwa belum jelas siapa yang memiliki kewenangan atas koneksi darat di Gaza. Namun, sejauh ini tidak ada terminal yang telah meminta koneksi internet di daerah tersebut.

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation.



SpaceX will support communication links with internationally recognized aid organizations.