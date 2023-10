Kilas Balik Satu Tahun Akuisisi X oleh Elon Musk, Ini Sederet Kontroversinya

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun lalu, pada 27 Oktober 2022, Elon Musk, seorang miliarder, datang ke kantor pusat Twitter yang sekarang X di San Francisco, AS. Dia membawa wastafel putih sebagai simbol telah membeli X dengan harga US$44 miliar atau sekitar Rp 687 triliun.

Setelah Musk mengambil alih, platform ini mengalami banyak perubahan, kontroversi, termasuk mengubah nama Twitter menjadi X.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut kilas balik satu tahun X di bawah kepemilikan Elon Musk.

Deretan Perubahan X Sejak Diakuisisi oleh Elon Musk

PHK Hampir 50% Pegawai

Seminggu setelah mengambil alih X, Musk memecat banyak eksekutif dan memberhentikan setengah atau sekitar 3.700 staf perusahaan melalui e-mail, termasuk karyawan di departemen utama seperti staf etika Artificial Intelligence (AI), komunikasi, pencarian, kebijakan publik, kurasi, dan kesehatan platform.

Lalu, pada bulan berikutnya Musk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua pada sejumlah pegawainya, dan meminta pegawai yang tersisa berkomitmen untuk bekerja sangat keras. Musk berdalih PHK dilakukan karena bisnis mengalami penurunan.

Elon Musk juga dikabarkan meniadakan program days of rest atau hari istirahat. Alasannya, karena ia ingin karyawannya kerja keras dan produktif.

Centang Biru Berbayar (X Blue)

Pada akhir 2022, X meluncurkan versi verifikasi atau centang biru berbayar. X mengenakan biaya US$8 atau sekitar Rp 125 ribu versi web, dan US$11 atau Rp 171 ribu versi aplikasi per bulan. Padahal, sebelumnya akun terverifikasi di X tidak dikenakan biaya sepeser pun.

Fasilitas yang akan didapatkan pengguna terverifikasi di X antara lain, prioritas verifikasi dalam balasan, mention, pencarian, bisa mengunggah konten video dan audio dengan durasi yang lebih panjang.

Kebijakan yang dibuat Musk ini bertujuan untuk membuat X memiliki pendapatan tanpa tergantung pada pengiklanan.

Pulihkan Akun Kontroversial

Setelah membuat kebijakan centang biru berbayar, Musk juga memulihkan akun X milik Presiden ke-45 AS, Donald Trump.

Sebelum X diambil alih Elon Musk, akun Donald Trump telah ditutup selama dua tahun, lantaran ia melakukan banyak pelanggaran, dan beberapa kali melontarkan cuitan bernada hasutan kepada pendukungnya untuk melakukan kekerasan, terutama ketika menentang hasil pemilihan presiden AS.

Pengembalian akun Donald Trump didasarkan oleh hasil jajak pendapat. Lebih dari 15 juta orang yang terlibat dalam jajak pendapat, 51,8% memberi suara setuju akun Donald Trump diaktifkan kembali.

Selain akun Donald Trump, Musk juga mengaktifkan akun Kanye West yang terkena banned karena membagikan unggahan rasis.

Pembatasan Melihat Postingan X

Tidak berhenti sampai situ saja, Elon Musk juga membuat kebijakan yang menuai banyak kontroversi, yaitu membatasi pengguna melihat unggahan atau postingan tiap harinya. Melalui cuitannya pada (2/7/2023) lalu, ayah dari X Æ A-XII tersebut mengatakan, X membatasi jumlah postingan yang bisa dilihat oleh pengguna per harinya.

Awalnya, akun yang terverifikasi akan dibatasi hanya bisa melihat tweet 6.000 cuitan per hari, sedangkan akun yang belum terverifikasi 600 tweet per hari, dan akun baru hanya 300 tweet per hari.

Namun, kebijakan tersebut direvisi, Musk menambah jumlah batasan jadi 10.000 cuitan untuk akun terverifikasi, akun tidak terverifikasi 1.000 tweet, dan akun baru 500 tweet per hari.

Hal ini dilakukan Musk, lantaran banyak perusahaan AI menggunakan data X untuk melatih model bahasa besar (LLM), yang merupakan teknologi di balik ChatGPT, Microsoft Bing, dan Google Bard.

Musk Undur Diri dari Posisi CEO X

Pengunduran diri Musk berawal dari jajak pendapat yang menanyakan perihal ia tetap menjadi chief executive officer (CEO) X atau tidak. Jajak pendapat tersebut berakhir dengan 58% mengatakan Musk harus mundur, dan ia melakukannya.

Pada 21 Desember 2022, Musk mengatakan dia akan mengundurkan diri setelah menemukan seseorang yang bisa menggantikan dirinya. Lima bulan kemudian, Wall Street Journal melaporkan eksekutif Comcast NBCUniversal, Linda Yaccarino adalah pengganti Musk di X.

Seusai tidak lagi menjabat sebagai CEO, Musk mengakui akan tetap memegang sejumlah posisi penting di X, seperti executive chairman, chief technology officer (CTO), hingga mengawasi sistem operasi X.

Ubah Logo dan Nama

Kebijakan lainnya yang dibuat Elon Musk adalah melakukan rebranding nama dan logo. Pada Juli 2023 lalu, Elon Musk mengubah Twitter menjadi X dengan logo besar berwarna hitam, padahal masyarakat dunia sudah sangat mengenal nama Twitter dengan logo burung biru.

Dilansir dari cuitannya, Elon Musk sempat menjelaskan gagasan filosofis di balik penggantian logo menjadi "X". Ia menerangkan logo tersebut mempresentasikan ketidaksempurnaan dalam diri semua pengguna yang membuat setiap pengguna unik.