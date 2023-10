8 Rekomendasi Situs AI untuk Membuat Poster Disney Pixar

Jakarta, Beritasatu.com - Belakang viral di jagat maya tren membuat poster ala film Disney Pixar yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) generator gambar.

AI generator gambar mampu menghasilkan gambar dengan berbagai gaya, efek, dan elemen visual berdasarkan data pelatihan yang mereka terima. Alat ini menggunakan program teks-to-image yang mengubah teks atau deskripsi tertentu menjadi gambar dan ilustrasi yang sesuai permintaan.

Kemampuan AI generator gambar tersebut kini ramai digunakan warganet untuk membuat poster Disney Pixar sesuai dengan imajinasi mereka. Berikut rekomendasi situs AI generator gambar untuk membuat poster Disney Pixar yang viral.

Rekomendasi Website AI untuk Membuat Poster Disney Pixar

ADVERTISEMENT

1. Bing Image Creator

Bing Image Creator merupakan salah satu AI generator gambar dari Microsoft berbasis teknologi Dall-E 3 buatan OpenAI (pengembang ChatGPT). Teknologi Bing Image Creator memungkinkan pengguna untuk membuat poster film ala Disney Pixar berdasarkan teks atau deskripsi.

Bing Image Creator bisa diakses melalui sidebar di Microsoft Edge atau laman Bing.com/Create. Cara menggunakannya hampir mirip Bing Chat dan ChatGPT, pengguna perlu memasukkan prompt di kolom teks dengan membuat deskripsi gambar yang ingin dibuatkan oleh Bing sejelas mungkin. Tunggu beberapa saat, dan Bing Image Creator akan menampilkan empat gambar hasil deskripsi teks.

2. DALL-E

Dall-E adalah AI generator gambar yang dikembangkan oleh OpenAI, Dall-E dianggap sebagai AI generator gambar terbaik yang bisa menghasilkan gambar realistis dan artistik. Saat ini OpenAI telah mengembangkan tiga variasi Dall-E.

Dall-E 1 dirilis pada awal 2021, diikuti Dall-E 2 pada April 2022, dan terbaru adalah Dall-E 3 yang akan segera rilis pada akhir 2023. Dall-E 3 hanya bisa diakses oleh pengguna yang menggunakan layanan ChatGPT Plus berbayar seharga US$ 20 atau setara Rp 308 ribu per bulan.

OpenAI juga menyediakan Dall-E yang tidak berbayar, yaitu Dall-E 1 yang bisa membuat poster film Disney Pixar. Cara membuatnya, pengguna perlu mengakses laman https://labs.openai.com/, lalu memasukkan prompt di kolom teks dengan membuat deskripsi gambar yang ingin dibuatkan oleh Dall-E 1.

BACA JUGA Deretan Tanda Kiamat Menurut Para Ilmuwan

3. Nightcafe

AI generator gambar selanjutnya yang bisa membuat poster Disney Pixar adalah Nightcafe. Nightcafe bisa menghasilkan gambar dengan gaya yang bervariasi, yaitu artistik, anime v2, 3D game v2, portrait, pop art, dan masih banyak lagi. Nightcafe menggunakan teknologi AI generator gambar yang beragam, mulai dari Dall-E 2, Stable Diffusion, CLIP-Guided Diffusion, Neutral Style Transfer, dan VQGAN+CLIP.

Cara mengoperasikan Nightcafe cukup mudah, pengguna hanya perlu memilih salah satu gaya seni yang diinginkan, kemudian masukkan gambar atau foto yang akan diubah. Setelah proses rendering selesai, NightCafe akan menghasilkan gambar yang telah diubah sesuai dengan gaya seni yang dipilih. Pengguna juga bisa mengatur detail dan warna untuk menghasilkan gambar yang lebih sesuai dengan keinginan.

4. Cloudbooklet

Cloudbooklet adalah website pembuat Poster Disney Pixar gratis yang mampu menghasilkan poster film Disney dengan bantuan AI. Dengan Cloudbooklet, pengguna bisa menciptakan poster film untuk berbagai genre, seperti aksi, petualangan, komedi, drama, horor, dan animasi. Pengguna juga bisa memilih dari berbagai templat yang terinspirasi oleh film-film populer, seperti Star Wars, Snow White, dan lainnya.

Cara menggunakannya cukup sederhana, pengguna bisa mengakses tautan https://www.cloudbooklet.com/ai-tools/ai-image-generator/, lalu ketik prompt teks yang mendeskripsikan gambar yang diinginkan, setelah itu pilih “Style” terakhir klik “Generate”. Tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya.

5. Ideogram AI

AI generator gambar yang tidak kalah canggih dari situs di atas adalah Ideogram AI. Ideogram AI adalah situs AI yang bisa membuat gambar, karya seni, logo, dan desain sesuai dengan prompt teks deskripsi yang dijelaskan penggunanya.

Ideogram AI juga memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna baru. Ideogram juga tidak hanya sekadar pembuat gambar, melainkan platform media sosial yang bisa saling mengikuti dan melihat hasil gambar para pengguna Ideogram AI.

6. Adobe Firefly

Adobe Firefly adalah alat inovatif dan profesional yang dapat menghasilkan poster film menggunakan AI dan prinsip desain. Pengguna dapat menggunakan Adobe Firefly untuk membuat poster untuk genre, tema, atau berbagai gaya dengan grafis dan tipografi berkualitas tinggi. Adobe Firefly juga menyediakan berbagai templat yang terinspirasi dari film terkenal, seperti The Matrix, The Lion King, The Hunger Games, dan lainnya.

Teknologi Adobe Firefly bisa menambahkan, menghapus, dan mengganti bagian gambar hanya dengan prompt teks, dan alat ini akan memproses teks yang ditulis menjadi gambar.

BACA JUGA 9 Hewan Paling Aneh di Dunia Hasil Perkawinan Silang dengan Spesies Lain

7. Stable Diffusion AI

Aplikasi AI generator gambar berikutnya ada Stable Diffusion AI, yang mampu menghasilkan karya lukisan dalam hitungan detik cukup dengan perintah teks. Nantinya, pengguna bisa memilih salah satu dari sejumlah gambar yang dihasilkan Stable Diffusion AI. Menariknya, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi AI ini secara gratis.

Secara detail, Stable Diffusion AI mengusung antarmuka yang sederhana dan intuitif bagi para penggunanya. Untuk menggunakan layanan Stable Diffusion AI, pengguna dapat mengunduhnya secara langsung di Google Play Store.

8. Midjourney

Serupa dengan deretan situs AI generator gambar sebelumnya, Midjourney juga menghasilkan objek gambar hanya dengan mengandalkan perintah teks.

Namun, tidak seperti Bing Image Create atau Dall-E, Midjourney adalah bot yang terintegrasi dengan layanan Discord. Untuk menggunakan aplikasi Midjourney, pengguna harus mendaftarkan diri pada aplikasi Discord. Selanjutnya, pasang aplikasi Midjourney menggunakan akun Discord yang telah dibuat.

Sebagai informasi, bot merupakan kependekan dari robot, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas online secara otomatis.