Artificial Intelligence Bisa Akselerasi Transformasi Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pentingnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu perusahaan di Indonesia melakukan transformasi digital, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, pemanfaatan AI juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung pengembangan UMKM.

"Ada 9 juta data UMKM secara lengkap yang sudah disurvei oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu tools data untuk bisa men-generate kebijakan apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan UMKM kita,” kata Nailul Huda dalam peluncuran inisiatif Ready to Evolve and Disrupt with AI for Indonesia (RED AI), di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Huda menyampaikan, AI memiliki peran penting untuk membantu perusahaan dan UMKM go digital.

"Dengan adanya AI, ini bisa membuat akselerasi go digital UMKM menjadi lebih cepat. Jadi seharusnya UMKM bisa lebih adaptif dengan perkembangan teknologi melalui bantuan AI," kata Huda.

Berdasarkan data World Economic Forum, Huda mengatakan AI saat ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan secara global dan yang ada di Indonesia, termasuk juga Internet of things (IoT), cloud computing, hingga big data.

Data IBM Global AI Adoption Index 2022 juga menunjukkan, perusahaan atau organisasi yang telah mengadopsi teknologi AI mengalami penurunan biaya dan peningkatan pendapatan.

Peluncuran inisiatif Ready to Evolve and Disrupt with AI for Indonesia, di Jakarta, Rabu, 1 November 2023.

"AI merupakan teknologi yang akan dan sudah diadopsi oleh sebagian besar perusahaan di tingkat global maupun nasional. Investasi di AI saat ini juga sudah semakin meningkat. Bukan hanya perusahaan yang memanfaatkan teknologi ini, tetapi juga institusi pemerintahan dan skala yang lebih kecil," kata Huda.

Managing Partner Red Asia Inc Damon Hakim menambahkan, para pemimpin negara di seluruh dunia juga sudah mengakui keberadaan AI bisa memberikan dampak besar terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB). Hal ini terkait dengan peningkatan kreativitas, produktivitas, dan juga efisiensi.

"Dengan adanya teknologi AI, semua negara punya kesempatan yang sama untuk standle (berdiri) di global power. Jadi kalau negara di global saja punya kesempatan yang sama, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia hanya menunggu, kemudian baru ikutan ketika semua negara sudah mengadopsi AI? Atau kita justru bisa menjadikan ini sebuah kesempatan bagaimana teknologi AI bisa membuat organisasi di Indonesia bisa loncat dan siap berkompetisi di kancah global," kata Damon.