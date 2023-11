Jelang Peluncuran Galaxy S24, Samsung S23 FE Sudah Didiskon Rp 1,59 Juta

California, Beritasatu.com - Harga Samsung Galaxy S23 fan edition (FE) atau smartphone versi murah yang baru dirilis awal Oktober 2023, kini sudah didiskon sekitar US$ 100 atau setara Rp 1,59 juta. Diskon dilakukan jelang peluncuran Samsung Galaxy S24 pada Januari 2024.

Dikutip dari GSMarena, Kamis (2/11/2023), Samsung awalnya mengumumkan harga Galaxy S23 FE sebesar US$ 599 atau Rp 9,4 juta. Namun kemudian menaikkan harga menjadi US$ 629 (Rp 9,9 juta) karena alasan tertentu. Untungnya, harga US$ 599 masih diterima pihak ketiga, seperti e-commerce, Amazon. Kini kabar baik kembali menghampiri, karena konsumen dapat membeli S23 FE hanya dengan US$ 499 atau Rp 7,9 juta

Diskon ini ditawarkan hanya beberapa hari setelah ponsel mulai dijual. Untuk mendapatkan S23 FE seharga US$ 499, cukup kunjungi Amazon dan potong kupon di halaman sebelum menambahkan ke keranjang. Kemudian saat keluar platform, Anda akan mendapatkan potongan harga US$ 100, sehingga membuat harga yang Anda bayarkan menjadi US$ 499.

Diskon ini hanya berlaku untuk versi 128 GB, yang merupakan model entry-level. Diskon hanya berlaku untuk warna ungu, sedangkan warna putih atau hitam masih ditawarkan dengan harga normal.

Amazon menerbitkan tanggal kedaluwarsa kupon tersebut. Namun, tidak diketahui masa berlakunya diskon tersebut. Jadi, jika Anda mengincar S23 FE sejak diumumkan, tetapi berpikir bahwa US$ 599 atau US$ 629 terlalu mahal, mungkin sekarang adalah waktu tepat untuk mendapatkannya.