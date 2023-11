Ada RoboCop dan Star Ocean, Ini Game-game Baru yang Diluncurkan November

Jakarta, Beritasatu.com - Penggemar video game di seluruh dunia telah menantikan dengan antusias rilis game terbaru pada bulan November 2023. Setiap bulan, para pengembang berusaha memberikan pengalaman bermain yang lebih seru dengan berbagai genre yang berbeda. Berikut adalah daftar game yang akan dirilis pada bulan November 2023:

Star Ocean: The Second Story R (2 November):

Role playing game ini adalah seri ketiga dari Star Ocean: The Second Story, yang sebelumnya dirilis pada tahun 1999 dan 2009. Star Ocean: The Second Story R menawarkan pemain konten dan sistem baru dengan grafis yang diperbarui. Game petualangan ini akan tersedia di PlayStation 4 dan 5, Nintendo Switch, dan PC.

My Time at Sandrock (2 November)

Game ini mengajak pemain untuk membangun kembali sebuah kota yang telah terlupakan. Pemain akan mengumpulkan sumber daya, membuat peralatan, membangun kota, dan bertani. My Time at Sandrock adalah sekuel dari My Time at Portia dan akan dirilis di PlayStation 4 dan 5, Xbox One, serta Nintendo Switch.

RoboCop: Rogue City (2 November)

Game first person shooter ini menghadirkan kisah orisinal dari film RoboCop yang dirilis pada tahun 1987, di antara peristiwa RoboCop 2 dan RoboCop 3. Pemain akan menghadapi pilihan penting yang memengaruhi hasil misi dan nasib warga negara. RoboCop: Rogue City akan tersedia di PlayStation 5, PC, dan Xbox Series X/S.

The Talos Principle 2 (2 November)

Game teka-teki ini menawarkan lebih dari 120 teka-teki yang harus dipecahkan, mirip dengan game Portal. The Talos Principle 2 menghadirkan cerita filosofis yang serius tentang tujuan manusia dan kosmos. Game ini akan tersedia di PlayStation 5, PC, dan Xbox Series X/S.

WarioWare: Move It! (3 November)

Game ini adalah bagian dari seri WarioWare dan hanya tersedia di Nintendo Switch. WarioWare: Move It! menampilkan koleksi minigame yang cocok dimainkan bersama keluarga atau teman-teman.

The Invincible (6 November)

Game petualangan ini didasarkan pada fiksi ilmiah klasik Stanislaw Lem dan mengajak pemain untuk menjelajahi planet Regis III. Penuh eksplorasi, pemain akan mengungkap misteri di sepanjang perjalanan. The Invincible akan rilis di PlayStation 5, Xbox Series X|S, dan PC.

Football Manager 2024 (6 November)

Seri game simulasi manajemen sepak bola populer ini menghadirkan fitur cerdas dalam rekrutmen dan keuangan. Football Manager 2024 juga memperbarui sistem interaksi pemain dengan manajer AI yang lebih realistis.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (7 November)

Game ini memungkinkan pemain bertarung dengan karakter-karakter dari serial Nickelodeon, termasuk SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, dan banyak lagi. Game ini menawarkan pemain pengalaman multipemain hingga empat orang dan dukungan lintas platform.