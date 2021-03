Jateng Terima 38 Unit GeNose C19 dari UGM

Sabtu, 20 Maret 2021 | 18:06 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima sebanyak 38 unit Genose C19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM) di kediaman dinasnya di Semarang, Jumat malam (19/3/2021).

Alat deteksi Covid-19 tersebut diserahkan langsung oleh Rektor UGM Panut Mulyono.

Adapun 38 unit GeNose C19 ini melengkapi 2 unit yang sudah diterima terlebih dahulu untuk pesanan Pemprov Jateng beberapa waktu lalu. Pada acara tersebut, Ganjar juga menerima 3.800 kantong napas.

“Luar biasa ini 38 (unit) GeNose C19 sudah datang, diantarkan sendiri oleh pak Rektor, pak Wakil Rektor dan tim (GeNose C19) ikut mengantar sendiri,” kata Ganjar, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (20/3/2021).

Ganjar menjelaskan, sekitar 40 unit GeNose C19 yang sudah diterima Jateng tidak langsung didistribusikan. Tetapi akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu terhadap operator dari GeNose C19.

“Nanti tahap pertama, kita akan melakukan pelatihan dulu pada kawan-kawan, untuk menggunakan meskipun saya tahu tidak terlalu sulit itu hanya cukup di-install saja,” ucap Ganjar.

Kemudian, langkah selanjutnya adalah menghitung titik pendistribusian dengan menilai tingkat kedaruratan atau kepentingan dari penggunaan GeNose C19 itu sendiri.

“Umpama kalau kita ada rapat, ada pertemuan cukup ramai, ada tamu yang cukup ramai maka ini bisa dimanfaatkan atau pada daerah-daerah. Umpama ini agak emergency di daerah tertentu, ada daerah yang membutuhkan tracing yang cepat, ini bisa kita gerakkan. Karena kan bisa mobile dengan cepat, nanti biar Pak Kadinkes lah yang mengatur,” tegasnya.

Ganjar berharap produksi GeNose C19 bisa dipercepat sehingga pihaknya bisa menambah pesanan unit.

“Belum, belum. Jadi kita masih keep dulu karena produksinya juga masih sangat terbatas. Tadi, pak rektor juga menyampaikan lagi on going, kerja samanya agar bisa dilakukan percepatan produksi. Maka kalau nanti memungkinkan, produksinya bisa cepat kita bisa lebih mudah kita akan tambah sehingga screening kita akan lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Panut Mulyono berharap kehadiran 38 unit GeNose C19 ini bisa mendukung Pemprov Jateng dalam percepatan penanganan COVID-19.

“Semoga ini bermanfaat pak, dan semoga bisa digunakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com