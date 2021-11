Neraca Perdagangan Jateng September 2021 Surplus US$ 149,68 Juta

Selasa, 2 November 2021 | 17:26 WIB

Oleh : JNS

Semarang, Beritasatu.com - Neraca perdagangan luar negeri Jawa Tengah (Jateng) September 2021 surplus US$ 149,68 juta. Hal ini diindikasikan dari kinerja ekspor yang naik mencapai US$ 1.025,66 juta dan kinerja impor turun USD 261,39 juta, dibandingkan bulan Agustus 2021.

Berdasarkan data ekspor dan impor yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, data ekspor Jateng mengalami surplus yang paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Pelaksana tugas (Plt) BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono mengatakan, peningkatan ini seiring terkendalinya kasus Covid-19 diiringi perbaikan ekonomi.

"Ini menunjukan besarnya permintaan dari rest of the world atau luar negeri," ujar Sentot, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

Ia memaparkan data, dengan capaian ekspor September US$ 1.025,66 juta artinya ada kenaikan 6 persen, jika dibanding kinerja ekspor Agustus 2021 yang tercatat, US$ 967,60 juta. Bahkan, jika dibanding bulan September tahun 2020, kenaikannya mencapai 40,18 persen. Tercatat, total ekspor migas dan nonmigas bulan September 2020 adalah US$ 731,66 juta.

Sentot memaparkan, ada lima barang yang menyumbang kenaikan ekspor. Di antaranya kayu dan barang dari kayu, alas kaki, produk kimia, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), dan sayuran.

"Secara demand (permintaan), peningkatan ekspor terbesar produk Jateng ke negara Tiongkok sebesar US$ 22,47 juta, Jepang US$ 22,29 juta, Amerika Serikat US$ 20,99 juta, India US$ 6,75 juta, dan Taiwan US$ 5,07 juta," sebutnya.

Bila dilihat kinerja ekspor nonmigas Januari-September 2021, total ekspor Jateng telah mencatatkan US$ 7 262,31 juta. Pasar terbesar dari perdagangan luar negeri adalah Amerika Serikat dengan US$ 2.900,58 juta atau 39,94 persen. Posisi itu disusul dengan Jepang, Tiongkok, Uni Eropa dan Asean.

Sedangkan kinerja impor Jateng September 2021 mencapai US$ 875,98 juta. Nilai tersebut turun US$ 261,39 juta atau 22,98 persen jika dibanding Agustus 2021. Sementara, bila dibandingkan periode sama 2020, impor Jateng naik US$ 156,34 juta atau 21,72 persen.

