Ini Jumlah Uang untuk Juara Piala Dunia 2022

London, Beritasatu.com – Selain mendapat trofi bergengsi yang menjadi dambaan, juara Piala Dunia juga akan mendapat hadiah uang yang jumlahnya terus bertambah setiap edisi kejuaraan sepakbola terakbar ini digelar.

Juara Piala Dunia 2022 di Qatar akan mendapat U$4 juta lebih banyak dibanding Prancis yang menyabet gelar pada 2018 di Rusia.

Ya juara Piala Dunia 2022 nanti akan mendapat hadiah US$ 42 juta atau setara Rp 662,8 miliar. Empat tahun silam, Prancis membawa pulang US$ 38 juta.

Jumlah hadiah ini enteng saja buat FIFA yang memiliki anggaran pendapatan sebesar US$ 4,6 miliar pada tahun 2022, dengan hak siar ditetapkan untuk menyumbang US$ 2,6 miliar saja dalam pendapatan.

Pada April lalu, FIFA mengonfirmasi bahwa juara Piala Dunia Qatar akan menerima hadiah uang sebesar $42 juta.

Ini merupakan peningkatan sebesar $4 juta dibandingkan tahun 2018 dan melanjutkan tren yang telah melihat paket pembayaran pemenang meningkat secara besar-besaran selama 40 tahun terakhir.

Sebelum tahun 2006, tim pemenang Piala Dunia tidak pernah mengantongi lebih dari $10 juta, dengan juara 1982 Italia “hanya' mendapat sekitar $2,2 juta setelah menjadi juara dalam kejuaraan yang digelar di Spanyol. Sementara pada Piala 2006 saat mereka menjadi juara di Jerman, Italia memboyong pulang US$ juta.

Pada tahun 2002, ada dorongan besar dari tim nasional FIFA untuk meningkatkan hadiah uang yang ditawarkan, dengan meningkatnya pendapatan Piala Dunia memastikan keuntungan tersebut telah diserahkan ke pihak yang sukses.

Hadiah Uang Piala Dunia dari waktu ke waktu:

2022 US$ 42 juta

2018 US$ 38 juta

2014 US$ 35 juta

2010 US$ 30 juta

2006 US$ 20 juta

2002 US$ 8 juta

1998 US$ 6 juta

1994 US$ 4 juta

1990 US$ 3,5 juta

1986 US$ 2,8 juta

1982 US$ 2,2 juta

Para peserta Piala Dunia 2022 di Qatar juga akan mendapat uang dari keikutsertaan mereka. Yang jelas mereka akan pulang dengan menggondol jumlah uang yang lumayan.

Cukup lolos ke Piala Dunia 2022 melihat setiap tim akan mendapat biaya partisipasi U$ 1,5 juta. Tim tentu saja mendapat menghasilkan jumlah yang jauh lebih besar jika melaju ke babak gugur.

Berdasarkan rincian hadiah uang yang diungkapkan oleh FIFA, tim yang mencapai semifinal di Qatar akan mendapat jumlah uang yang lebih banyak dibanding juara Piala Dunia 2006.

Hadiah untuk Tiap Fase

Penyisihan grup US$ 9 juta

16 Besar US$ 13 juta

Perempat Final US$ 17 juta

Posisi Keempat US$ 25 juta

Posisi Ketiga US$ 27 juta

Runner-up US$ 30 juta

Juara US$ 42 juta

Sebagai bagian penting dari tim yang sukses, pemain juga mendapat keuntungan finansial dari tampil di Piala Dunia.

Sementara gaji pokok berbeda antara tim nasional dan untuk pemain yang berbeda, mereka mendapatkan bagian dari hadiah uang apa pun yang diterima tim mereka.

FIFA mengizinkan setiap tim untuk memutuskan bagian apa yang diterima pemain, dan Jerman berjanji untuk memberi masing-masing pemain mereka bonus hampir $400.000 jika mereka mengangkat gelar di kandang pada tahun 2006.

Pada tahun 2022, dilaporkan bahwa Australia akan membayar setiap pemainnya AU$226.000 dengan tambahan $290.000 jika mereka mencapai babak sistem gugur.

Negara-negara lain cenderung menawarkan sedikit lebih atau kurang dari jumlah ini kepada pemain mereka, tergantung pada situasi keuangan masing-masing federasi.

Sumber: Sportingnews