Lionel Messi Berpeluang Juara Piala Dunia dalam Pertandingan Ke-1.000

Paris, Beritasatu.com - Bintang Argentina, Lionel Messi, berpeluang menjadi juara Piala Dunia 2022 dalam pertandingan resmi ke-1.000.

Ada skenario hipotetis di mana final Piala Dunia 2022 di Qatar juga bisa menjadi pertandingan ke-1.000 Lionel Messi sebagai pemain sepak bola profesional.

Lionel Messi telah memainkan total 990 pertandingan, termasuk 826 dengan Barcelona (691 gol dan 326 assist) dan 48 dengan Paris Saint-Germain (19 gol dan 23 assist), sementara ia juga memiliki 164 caps (90 gol dan 51 assist) untuk Albiceleste.

Ini berarti bahwa Lionel Messi kekurangan 10 pertandingan untuk mencapai 1.000 pertandingan. Jika Argentina mencapai final, Lionel Messi akan memiliki 14 pertandingan untuk dimainkan, termasuk enam dengan PSG dan delapan dengan Argentina (tujuh di Piala Dunia dan satu pertandingan persahabatan sebelum turnamen).

Jadwal Messi hingga final Piala Dunia hipotetis:

Ajaccio vs PSG (Ligue 1)

PSG vs Maccabi Haifa (Liga Champions)

PSG vs Troyes (Ligue 1)

Juventus vs PSG (Liga Champions)

Lorient vs PSG (Ligue 1)

PSG vs Auxerre (Ligue 1)

Uni Emirat Arab vs Argentina (persahabatan)

Argentina vs Arab Saudi (Tahap Grup - Piala Dunia)

Argentina vs Meksiko (Tahap Grup - Piala Dunia)

Polandia vs Argentina (Tahap Grup - Piala Dunia)

Babak 16 Besar (Piala Dunia)

Perempat final (Piala Dunia)

Semifinal (Piala Dunia)

Final (Piala Dunia)

Oleh karena itu, dia harus beristirahat selama empat pertandingan untuk pertandingan ke-1.000 yang bertepatan dengan final di Qatar. Dengan demikian, Lionel Messi berpeluang menjadi juara Piala Dunia bertepatan dengan pertandingannya yang ke-1.000.

Tapi ini bukan satu-satunya rekor yang bisa dipecahkan Lionel Messi, karena dia akan bergabung dengan Antonio Carvajal, Gianluigi Buffon, Rafa Marquez, dan Lothar Matthaus sebagai pemain yang tampil di lima Piala Dunia.

Ia bermain di Jerman pada 2006 (perempat final), Afrika Selatan pada 2010 (perempat final), Brasil pada 2014 (runner-up) dan Rusia 2018 (babak 16 besar).

Mantan kapten Barcelona itu memiliki 19 penampilan Piala Dunia hingga saat ini. Jika Lionel Messi memainkan tujuh pertandingan menjelang final Qatar 2022, dia akan menyalip Matthaus (25) sebagai pemain dengan pertandingan terbanyak (26) dalam sejarah turnamen.

Mencocokkan dua rekor bukanlah tugas yang mudah karena Argentina, yang telah memenangkan Copa America untuk pertama kalinya dalam 28 tahun dan tidak terkalahkan dalam 35 pertandingan di bawah Lionel Scaloni, harus pergi ke final dan memenangkannya.

“Dengan kaki kami di tanah dan kerendahan hati, tetapi kami siap untuk melawan siapa pun di dunia,” kata Lionel Messi setelah Argentina menang 3-0 atas Italia di Finalsima melawan Italia.

Sumber: MARCA