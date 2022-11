Timnas Wales: Para Pemain Buangan Klub di Kandang Naga

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas Wales menuju Piala Dunia 2022 di Qatar dengan segala strategi dan persiapan matang. Momen paling ditunggu-tunggu dalam sejarah membuat mereka akan memberikan penampilan terbaiknya.

Yup, tim berjuluk The Dragons ini lolos ke Piala Dunia Qatar setelah mewujudkan mimpi yang tertahan selama 64 tahun. Pada 1958, Timnas Wales pernah lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kali sepanjang sejarah.

Di ajang yang digelar di Swedia, Wales datang sebagai tim debutan. Namun status itu tidak membuat mereka rendah diri. Mereka bermain tanpa rasa takut. Hasilnya, Timnas Wales lolos fase grup bersama tuan rumah.

Namun cerita manis Si Naga terhenti di babak perempat final. Mereka kalah dari Brasil yang akhirnya keluar sebagai juara. Setelah itu Wales tak pernah lagi mengenyam laga Piala Duina.

Kini, setelah 64 tahun sejak pengalaman tersebut Timnas Wales mencoba mengulang kisah manis. Bahkan ingin menorehkan sejarah baru.

Tiket ke Qatar tidak didapat dengan mudah oleh Wales. Mereka harus melalui babak playoff dengan mengalahkan Ukraina. Sebab pada Grup E kualifikas Piala Dunia zona Eropa, Wales hanya menempati posisi runner up.

Selain itu perjalanan Wales menuju Piala Dunia 2022 tak luput dari drama kehilangan pelatih. Ryan Giggs selaku pelatih memutuskan untuk mengundurkan diri. Salah satu legenda Manchester United itu terjerat masalah kekerasan terhadap mantan pacarnya.

Wales akhirnya menunjuk Robert Page sebagai juru taktik baru. Sempat banyak pihak yang pesimistis, Page mampu membawa Wales ke Qatar untuk berlaga di Piala Dunia yang berlangsung 20 November hingga 18 Desember 2022.

Di Piala Dunia 2022, Wales tergabung di Grup B bersama Inggris, Iran, dan Amerika Serikat. Grup ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling keras. Sekilas, langkah Wales tak akan mudah. Bahkan sekadar lolos fase grup.

Inggris boleh dibilang menjadi lawan terberat. The Three Lions menduduki peringkat ke-4 di Piala Dunia 2018. Dengan segudang pemain bintangnya, Inggris tentu menjadi tim yang paling sulit dikalahkan.

Lalu ada Iran yang menjadi langganan Piala Dunia dari zona Asia. Kendati prestasi selama ini hanya sebatas fase grup, Iran jelas lebih unggul pengalaman ketimbang Wales.

Berikutnya Amerika Serikat. Tim berjuluk The Yanks ini sudah bermain di Piala Dunia sebanyak 10 kali. Bahkan AS berhasil lolos dari fase grup pada edisi 2010 dan 2014. Artinya, AS sangat layak diwaspadai.

Meski begitu, salah kalau sampai meremehkan Wales. Perjuangan mereka hingga napas terakhir di playoff jadi bukti semangat dan kualitas yang mereka miliki. Tidak ada kata menyerah selama peluit panjang belum berbunyi.

Ramsey cs akan menjalani laga pertamanya di Qatar dengan melawan AS pada 21 November 2022. Empat hari berselang, Wales bertemu dengan Iran. Laga terakhir di fase grup pada 29 November 2022, Wales bertemu dengan Inggris.

Akankah Wales bisa berbuat banyak di grup yang terkenal keras ini dan melaku ke babak selanjutnya? Atau mereka hanya numpang lewat dan menjadi tim penghibur pada gelaran Piala Dunia 2022 Qatar kali ini?

Pemain Bintang

Bicara Wales, tentu tak bisa dipisahkan dari Gareth Bale. Penyerang berusia 33 tahun ini sudah mencetak 39 gol dari 106 pertandingan bersama timnas. Bale memiliki kecepatan, akurasi tembakan, dan umpan-umpan yang sangat matang.

Saat bersama Real Madrid, Bale memiliki catatan gol terbanyak ketiga setelah Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Kehadirannya cukup menjadi ancaman besar bagi lawan.

Namun Wales tak hanya Bale. Ada Aaron Ramsey yang berperan sebagai gelandang. Eks pemain Arsenal yang kini memperkuat Rangers ini sangat cakap dalam mengatur transisi dari bertahan ke menyerang ataupun sebaliknya.

Uniknya, sejumlah pemain inti Wales justru terabaikan di klub mereka masing-masing. Contohnya, Bale. Eks pemain Tottenham Hotspur ini berstatus sebagai pemain yang terbuang di Madrid. Dia kemudian hijrah ke Amerika.

Demikian juga dengan Ramsey. Ia menjadi “pesakitan” karena tak terpakai di Juventus. Ramsey kemudian dipinjamkan ke klub Skotlandia, Rangers. Lagi-lagi, Ramsey tidak banyak mendapatkan menit bermain di Rangers.

Nama lainnya adalah Daniel James yang dikenal dengan kecepatannya saat membela klub Manchaster United. Namun James hanya bertahan dua tahun di Old Trafford. Ia dijual ke Leeds United yang kemudian meminjamkannya ke Fulham, 1 September 2022 lalu.

Tak jauh berbeda nasib pemain timnas Wales seperti Wayne Hennessey atau Ethan Ampadu. Para pemain “buangan” ini seperti hidup kembali saat mengenakan jersey timnas yang berlambang naga. Mereka seperti mendapat tempat yang berharga. Satu yang pasti, para pemain profesional ini ingin membuktikan bahwa mereka tak layak dibuang.

Sosok Pelatih

Mungkin kita tak terlalu familiar dengan nama Robert Page. Maklum, Page bukanlah pelatih tim-tim besar. Page memulai karier kepelatihan pada musim 2011/2012 saat ditunjuk menjadi pelatih tim muda Port Vale.

Satu musim kemudian, Page diangkat jadi asisten pelatih tim utama Port Vale. Dua musim berselang, Page ditunjuk menjadi pelatih kepala Port Vale. Namun ia hanya bertahan dua musim. Dia kembali menjadi asisten pelatih di Nottingham Forest.

Rob Page akhirnya pulang kampung untuk melatih timnas muda. Page lalu ditunjuk sebagai asisten Ryan Giggs di Timnas Wales. Tak lama kemudian, ia menggantikan posisi Giggs. Memainkan 26 laga, Page sukses membawa Wales untuk berlaga di Qatar.

Satu hal yang mesti diwaspadai tim lawan, Page termasuk pelatih dengan banyak pilihan strategi dan taktik. Hal ini terlihat dari formasi yang dia terapkan dari 26 laga yang dijalaninya. Eksperimen Page bisa dibilang berhasil dan kini telah menemukan formula yang terbaik.

Daftar pemain

Kiper

Wayne Hennessey (Burnley)

Danny Ward (Leicester City)

Adam Davies (Sheffield United)

Belakang

Ben Davies (Tottenham Hotspur)

Joe Rodon (Tottenham Hotspur)

Chris Mepham (Bournemouth)

Chris Gunter (-)

Rhys Norrington-Davies (Sheffield United)

Connor Roberts (Burnley)

Neco Williams (Fulham, pinjaman dari Liverpool)

Tengah

Joe Allen (Stoke City)

Joe Morrell (Portsmouth)

Ethan Amapdu (Venezia, pinjaman dari Chelsea)

Matthew Smith (MK Dons)

Aaron Ramsey (Rangers, pinjaman dari Juventus)

Dylan Levitt (Manchester United)

Rabbi Matondo (Cercle Brugge, pinjaman dari Schalke 04)

Sorba Thomas (Huddersfield)

Rubin Colwill (Cardiff City)

Harry Wilson (Fulham)

Jonny Williams (Swindon Town)

Depan

Gareth Bale (Los Angeles FC)

Daniel James (Leeds United)

Mark Harris (Cardiff City)

Nathan Broadhead (Sunderland, pinjaman dari Everton)

Kieffer Moore (Bournemouth)

Brennan Johnson (Nottingham Forest)

