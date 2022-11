Piala Dunia Qatar, Dua Pilar Pertahanan Timnas Kanada Cedera

California, Beritasatu.com - Penjaga gawang tim nasional (timnas ) Kanada, Maxime Crepeau dibawa keluar lapangan pada Final Major League Soccer (MLS) atau Liga Amerika, karena cedera kaki di Bane of California Stadium, Minggu (6/11/2022) WIB.

Insiden itu terjadi ketika Maxime Crepeau membela klubnya Los Angeles FC (LAFC) yang akhirnya menjadi juara MLS. Belum diketahui nasib cedera Crepeau dua minggu menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Ini adalah cedera kedua pada saat yang hampir bersamaan untuk timnas Kanada. Sebelumnya, Alphonso Davies tertatih-tatih keluar lapangan saat bermain untuk Bayern Muenchen.

Kanada akan melakukan pemanasan Piala Dunia melawan Bahrain di Manama pada 11 November 2022 dan Jepang di Dubai pada 17 November 2022.

Kanada berada di Grup F Piala Dunia Qatar. Tim asuhan John Herdman ini akan menghadapi Belgia pada 23 November, kemudian Kroasia pada 27 November dan Maroko pada 1 Desember 2022.

Cedera setelah bertabrakan dengan pemain Philadelphia Union, Cory Burke pada menit ke-109.

Insiden pada perpanjangan waktu itu bermula ketika bek LAFC, Jesus Murillo memberikan umpan balik ke Crepeau. Back pass yang dilakukan Murillo lemah sehingga nyaris terkejar oleh pemain lawan, Cory Burke.

Crepeau terpaksa keluar kotak penalti guna mencegah Burke mendapatkan bola. Saat berusaha mengadang bola itulah terjadi tabrakan. Tulang kering Crepeau dan Burke beradu.

Kiper LAFC itu mendapatkan kartu merah karena dianggap wasit telah melanggar Burke. Baik Crepeau maupun Burke mengalami cedera. Pertandingan terhenti sesaat karena tim medis harus memberikan pertolongan kepada masing-masing pemain.

Pada akhirnya dua-duanya harus keluar lapangan. Crepeau keluar lapangan bukan hanya karena cedera melainkan juga karena kartu merah.

Saat dibawa keluar lapangan menggunakan tandu mobil, Crepeau terlihat masih memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Ia bahkan masih memberikan respons jempol ke atas di tengah tepukan penonton yang mayoritas adalah pendukug LAFC.

Greenfield Park's Maxime Crépeau carted off with a leg injury but gives the thumbs up on the way off.



Hoping the best for the Canadian keeper. 🇨🇦🙏 pic.twitter.com/SOwjSwDMs6