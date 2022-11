Brasil Umumkan Skuad Piala Dunia 2022, Firmino Dicoret

Brasilia, Beritasatu.com - Brasil mengumumkan 26 pemain anggota skuad yang akan beraksi di Piala Dunia 2022, Senin (7/11/2022). Nama striker Liverpool, Roberto Firmino, tak termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Tite.

Selain Roberto Firmino, Tite juga tak mencantumkan bek andalan Arsenal Gabriel Magalhaes ke dalam pasukan yang akan beraksi di Piala Dunia 2022 mulai 20 November mendatang.

Rekan Firmino di Liverpool yakni kiper Alisson dan gelandang Fabinho ada di antara skuad tim juara Piala Dunia lima kali tersebut.

Dari klub Arsenal ada Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Tite juga memilih trio Manchester United Casemiro, Fred, dan Antony.

Pemain Chelsea Thiago Silva yang telah berusia 38 tahun kembali dipercaya untuk memperkuat lini belakang timnas Brasil dan bersama Dani Alvez (39), yang saat ini bermain di klub Meksiko Pumas, bakal menjadi salah satu pemain tertua di Qatar nanti.

Nama-nama lainnya adalah Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham), dan Raphinha (Barcelona) juga masuk skuad terakhir untuk berangkat ke Piala Dunia 2022 di Qatar.

Berikut susunan tim nasional Brasil di Piala Dunia 2022:

Kiper: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).

Belakang: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid) Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla).

Tengah: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham).

Depan: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar Jr (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid).

Reaksi Antony saat namanya masuk skuad Brasil ke Piala Dunia 2022:

Antony’s reaction to being called up to the World Cup ❤️ pic.twitter.com/aobO0IYqeB