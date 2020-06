Airlangga Hartarto: PSBB Tidak Dicabut, tetapi New Normal Dijalankan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto menggelar pertemuan secara online (virtual) dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Rabu (3/6/2020) malam. Pertemuan sekaligus menjadi acara silahturahmi menyambut Idulfitri 1441 H.

Dalam pertemuan itu, Airlangga mengucapkan selamat hari raya Idulfitri kepada semua pimpinan media. Dia juga menyampaikan persiapan pemerintah yang akan menerapkan kebijakan normal baru (new normal) di Tanah Air.

Dalam keterangan pers Kamis (4/6/2020), Airlangga mengemukakan pemerintah tidak mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan itu akan terus berlaku selama status pandemi Covid-19 belum dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Indonesia akan melakukan adaptasi yang disebut dengan normal baru. Ini merupakan langkah strategis yang merupakan rekomendasi WHO dan sudah diberlakukan di beberapa negara," kata Airlangga yang juga menjabat menko perekonomian.

Menurutnya, kebijakan new normal diambil untuk meneruskan keberlanjutan pembangunan, terutama di bidang sosial ekonomi. Prinsipnya adalah semua aktivitas berjalan dengan protokol yang sudah disiapkan.

Dia menyebut di beberapa kawasan industri sendiri, misalnya di Jababeka dan Cikarang, tergolong aman dari pandemi. Kegiatan industri di sana dengan protokol kesehatan ketat memungkinkan untuk dilakukan. Sementara sektor lain juga bisa beroperasi seperti sektor perkebunan dan pertambangan.

"Sektor-sektor industri tersebut perlu dipertimbangkan untuk beroperasi kembali, tentunya harus dilakukan dengan protokol kesehatan," ujar Airlangga.

Dia menegaskan kebijakan new normal untuk me-restart kegiatan sosial ekonomi di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja. Apalagi juga disusul dengan demand shock, yang berakibat pada supply shock. Indonesia, lanjut Airlangga, tidak ingin seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Di AS banyak paket bantuan dan kebijakan diberikan oleh negara kepada sektor bisnis dan masyarakat, tetapi kebijakan itu justru sulit diterima oleh sektor ekonominya. Sektor bisnis di AS lebih memilih untuk melakukan PHK, dibandingkan mengambil paket bantuan yang disiapkan oleh pemerintahnya.