Sekum Bamusi: Pihak yang Tuduh PDIP Komunis Salah Minum Obat

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru menanggapi fitnah yang menyebutkan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai komunis. Fitnah itu pula yang melatarbelakangi pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Demonstrasi itu diikuti ratusan orang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang menamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis.

Gus Falah, sapaan akrabnya, menyatakan sangat tidak masuk akal bila PDIP disebut komunis yang ciri utamanya adalah atheis. Sebab, seluruh kader PDI Perjuangan itu beragama. "Aktivitas keagamaan di PDI Perjuangan sangat semarak. Setiap hari besar Islam seperti Idulfitri dan Iduladha, PDI Perjuangan selalu menggelar ibadah Salat Id. PDI Perjuangan juga memiliki organisasi sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia," kata Gus Falah, Jumat (26/6/2020).

Bamusi adalah organisasi sayap partai bidang keislaman yang dibentuk pada 2007. Bamusi beranggotakan kaum muslimin dari berbagai ormas Islam. "Hampir di seluruh kantor PDIP, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, memiliki masjid atau musala," kata dia.

Di kantor DPP PDIP, di Jakarta Pusat, ada Masjid At Taufieq. Selain hari besar Islam, Masjid At Taufieq juga menyelenggarakan ibadah salat Jumat. Bahkan rekan-rekan dari kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersebelahan dengan DPP PDI Perjuangan juga sering salat Jumat di Masjid At Taufieq. "Jadi, seluruh fakta menunjukkan PDI Perjuangan sama sekali bukan komunis. Sehingga para pihak yang menuduh PDI Perjuangan sebagai komunis itu, mungkin 'salah minum obat'" ujar Gus Falah

Terkait pembakaran bendera partai, dia berpendapat, seluruh kader partai tegak lurus dengan komando Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam perintah hariannya, Megawati sudah menegaskan menempuh jalur hukum.

"Kami serahkan ke jalur hukum soal pembakaran bendera itu. Kami bukan takut. Kami bisa saja bertindak keras, tapi Ibu Megawati dan PDI Perjuangan lebih cinta damai dan menghormati hukum," ujar Gus Falah.