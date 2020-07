Pemerintah Terus Evaluasi Kebijakan Normal Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan pemerintah saat ini sedang mengevaluasi kebijakan normal baru (new normal) dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Evaluasi dengan berdasarkan pada kajian pemulihan ekonomi nasional.

"Terus dievaluasi dan diperbaharui," kata Airlangga saat membuka acara Pendidikan Politik bagi kader Golkar di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Airlangga yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar (PG) menjelaskan kebijakan new normal dilakukan untuk menekan laju pelambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan itu juga untuk mengatasi kemungkinan semakin bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengatasi pengangguran. Selain itu untuk menjamin tetap berjalannya permintaan dan penawaran (supply and demand) ekonomi dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi nasional agar kembali normal.

"Pada dasamya kebijakan new normal untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 dan memutus mata rantai PHK," ujar Airlangga.

Dalam kaitan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dia meminta seluruh kader agar menyesuaikan dengan kebijakan new normal. Tahapan yang krusial adalah saat pelaksanaan kampanye nanti.

"Pola kampanye dengan pengerahan massa yang besar tidak relevan Iagi untuk dilakukan. Kampanye skala kecil (micro campaign) dan dari pintu ke pintu (door to door campaign) serta pemanfaatan media dan IT secara tepat guna menjadi pertimbangan utama," ujar Airlangga.

Dia meminta kadernya agar mengoptimalkan peran anggota DPR dan anggota DPRD dalam memenangkan Pilkada. Kemudian menggerakan mesin partai mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan dalam meraih kemenangan.

"Saya instruksikan untuk aktif dan terlibat langsung untuk memenangkan calon kepala daerah di wilayah tanggung jawab dan daerah pemilihan masing-masing," tutup Airlangga.