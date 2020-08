Ibas: Rakyat Perlu Bukti, Bukan Janji

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengungkapkan, Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Mulai dari pandemi Covid-19, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, penegakan huku, demokrasi, dan hak-hak sipil.

Ditambah lagi pembahasan regulasi yang belum rampung seperti RUU HIP atau yang sekarang diubah menjadi BPIP dan RUU Cipta Kerja. Selain itu, menurut Ibas, isu-isu RUU Pemilu serta RUU Pilkada pun akan menjadi menarik untuk dicermati ke depan.

"Karena itu, rakyat butuh kepastian, kepercayaan dan keyakinan. Rakyat perlu bukti, bukan janji,” kata Ibas saat silaturahmi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan anggota FPD DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Ibas menuturkan, Partai Demokrat sudah pernah menjawab tantangan bangsa tatkala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden Keenam. Ibas menuturkan, SBY berhasil membawa ekonomi Indonesia meroket.

“APBN meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik dan lain-lain yang too few too mention, termasuk tentang prosentase kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Saat ini, Demokrat hadir memberikan koreksi, kritik dan solusi supaya negara tidak jatuh ke jurang,” ujar Ibas.

Ibas menambahkan FPD selalu menyuarakan kepentingan rakyat melalui bahasa yang gamblang, santun, tetapi juga bernas ketika rapat komisi bersama mitra kerja. Tujuannya agar negara benar-benar hadir di tengah persoalan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

"Berikan solusi yang cepat dan tepat. Karena harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. FPD akan terus memohon arahan, pandangan dan masukan di era zaman now dan zaman Covid-19 ini dengan cara-cara kreatif dan progresif melalui aneka platform media sosial,” ungkap Ibas.

Ibas menjelaskan, pihaknya telah meluncurkan majalah komunikasi fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat News. Majalah ini akan diterbitkan berkala untuk memberikan semacam laporan kinerja FPD kepada rakyat.

“Semoga majalah tersebut dapat memberikan warna, mencerdaskan dan mengkomunikasikan pikiran-pikiran kritis yang insyaallah menjadi manfaat untuk rakyat luas. Demokrat kuat, Indonesia maju,” tegas Ibas.