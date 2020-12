Faisal Basri Sebut Budi Gunadi Jadi Menkes Pilihan Tepat, Ini Alasannya

Rabu, 23 Desember 2020 | 17:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan, masuknya Budi Gunadi Sadikin dalam jajaran kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) memberikan secercah harapan baru bagi penanganan pandemi Covid-19, dan juga pemulihan ekonomi nasional. Sebab bila Covid-19 bisa ditangani, maka upaya pemulihan ekonomi bisa lebih mudah dilakukan.

“Waktu saya bertemu Pak Budi Gunadi, dia menyadari sekali sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahwa apapun yang dilakukan Satgas PEN akan sulit mencapai hasil yang baik sepanjang pandeminya tidak dikendalikan dengan baik. Bertolak dari sini, saya punya optimisme untuk Menteri Kesehatan yang baru,” kata Faisal Basri dalam acara diskusi “Catatan Akhir Tahun” yang digelar Indef secara virtual, Rabu (23/12/2020).

Di mata Faisal Basri, Budi Gunadi merupakan sosok yang berpikir dan terbuka untuk berdiskusi dengan para ahli epidemiologi.

“Saya berharap menteri-menteri yang lain jangan ngerecokin Menkes. Jadikan Budi Gunadi komandan (dalam penanganan Covid-19). Ini yang saya harapkan, sehingga muncul confidence dari kalangan pengusaha dan masyarakat karena path-nya jelas,” kata Faisal.

Namun diakui Faisal, tugas yang diemban Budi Gunadi memang tidaklah mudah. Karenanya, Budi harus melibatkan dan merangkul para pakar untuk memastikan setiap langkahnya berdasarkan science. Dengan begitu akan timbul kepercayaan dari masyarakat karena setiap keputusan yang diambil berdasarkan science dan data yang akurat.

