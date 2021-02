Partai Demokrat Singgung KLB PDI yang Sukses Lengserkan Megawati

Jumat, 5 Februari 2021 | 20:35 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyebut Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) hanya permasalahan internal Partai Demokrat. Namun, Demokrat memiliki pandangan berbeda menyangkut hal tersebut. Demokrat pun menyinggung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996 yang berhasil melengserkan Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum.

“Pada 22 Juni 1996 dilaksanakan KLB PDI di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan permlasahan internal PDI atau konflik kubu Mega dan Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal dalam hal ini elemen pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Demokrat, Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

BACA JUGA Jokowi Tak Tanggapi Surat AHY

Riefky menuturkan fakta menunjukkan bahwa GPKPD tidak dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, tetapi melibatkan pihak eksternal yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hal ini sebagaimana kesaksian kader Demokrat. “Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan saudara Moeldoko bukan hanya sekadar mendukung GPKPD,” ungkap Riefky.

Riefky pun menyebut, “Yang bersangkutan (Moeldoko) secara aktif dan akan ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Jadi, sangat jelas bahwa GPKPD bukan gerakan internal atau permasalahan internal partai. Jika tindakan saudara Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, tentu sangat mencederai rasa keadilan.

BACA JUGA Tidak Respons Surat AHY, Partai Demokrat Hormati Sikap Jokowi

“Bagi pengemban amanah rakyat seperti saudara Moeldoko yang menjadi pedoman harusnya bukan hanya aspek hukum, dan dimilikianya kekuasaan seolah-olah bisa berbuat apa saja, tetapi harus mengindahkan aspek moral, etika, dan keadilan,” tegas Riefky.

Menurut Riefky, apabila GPKPD dan gerakan lainnya dibiarkan dan dibenarkan, maka bisa menjadi contoh sekaligus mendorong pejabat negara, menempuh jalan pintas. Selain itu, menabrak etika politik, rule of law, dan rule of the game.

“Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, maka betapa terancamnya kedaulatan partai-partai di negeri ini sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demorkasi kita,” ucap Riefky.

Sumber: BeritaSatu.com