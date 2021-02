PM Muhyiddin Minta Perwakilan RI di Malaysia Sebarluaskan Program Rekalibrasi

Jumat, 5 Februari 2021 | 22:05 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk mensosialisasikan pemberlakuan program rekalibrasi bagi pekerja migran dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Rekalibrasi adalah program yang diberlakukan Pemerintah Malaysia bagi pekerja migran yang ingin pulang ke Indonesia atau bekerja kembali di Malaysia. Program itu berlangsung dari pada 16 November 2020 hingga 30 Juni 2021.

“Saya telah memohon kepada Bapak Presiden supaya perwakilan Indonesia di Malaysia dapat menyebarluaskan program rekalibrasi atau pemutihan atau amnesty untuk mereka pulang dan program rekalibrasi tenaga kerja yang sedang berlangsung hingga bulan Juni tahun ini,” kata PM Muhyiddin saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

PM Muhyiddin juga mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang telah memberikan kemudahan bagi proses deportasi pekerja migran yang bekerja secara tidak sah di Malaysia.

“Terkait pelaksanaan deportasi dan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin. Pekerja migran Indonesia saya telah memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden yang telah memudahkan proses deportasi pekerja migran yang bekerja secara tidak sah di Malaysia,” kata dia.

Pada kesempatan itu, PM Muhyiddin mengharapkan adanya kerja sama dalam meningkatkan usaha untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia yang ingin datang bekerja di Malaysia, memasuki Malaysia melalui saluran yang sah.

Sebab, dalam perekrutan tenaga kerja Indonesia dan Pengkhidmat Domestik Indonesia (PDI), Kerajaan Malaysia akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan pengambilan dan perlindungan TKI dan PDI adalah berlandaskan Undang-undang yang berlaku di negeri itu.

“Pemerintah Malaysia percaya pembicaraan berkesinambungan kedua negara akan mencapai kesepahaman dan persepakatan mengenai MoU On Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia selaras dengan UU negara-negara masing-masing,” jelas dia.

