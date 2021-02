Sinyo Sarundajang Kagum dengan Cara Jokowi Memimpin

Sabtu, 13 Februari 2021 | 20:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mengagumi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini yang membuat SHS, mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2014.

“Ketika Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP tahun 2014, Pak SHS hadir mengantar proses pendaftaran ke KPU dan beliau didaulat jadi ketua timses Jokowi-JK di Sulawesi Utara (Sulut) dan berhasil menang,” ungkap Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas kepada Beritasatu.com, Sabtu (13/2/2021).

“'Saya dan Pak Jokowi itu teman, kami sesama gubernur. Jujur saya kagum dengan cara dia memimpin',” begitu jawab SHS ketika Michael menanyakan alasannya mendukung Jokowi.

Seperti diberitakan, SHS meninggal dunia pada hari Sabtu (13/2/2021), pukul 00.31 WIB di RS Siloam, Jakarta. SHS mengembuskan nafas terakhirnya karena sakit.

“Sinyo Harry Sarundajang adalah tokoh nasional. Pernah ditugaskan oleh Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendamaikan konflik agama di Maluku dan berhasil,” ucap Michael.

Pada 2002, Megawati memang menugaskan Sinyo menjadi penjabat gubernur Maluku Utara. Sinyo diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Maluku Utara. Demikian halnya pada 2003, Sinyo pun didaulat sebagai penjabat gubernur Maluku.

Konflik yang sudah berlangsung sekitar 4,5 tahun itu berhasil diredam dalam kurun waktu 11 bulan. Sinyo melakukan pendekatan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Maluku Utara dan Maluku menjadi aman. Misi perdamaian yang diperintahkan langsung oleh Megawati, sukses dijalankan Sinyo.

Pada 2005, Sinyo maju sebagai calon gubernur (cagub) Sulut. Sinyo menggandeng Freddy H Sualang untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub). Pasangan Sinyo-Freddy, menjadi gubernur dan wakil gubernur pertama pilihan langsung masyarakat Sulut.

Pada 2010, Sinyo kembali dipilih menjadi gubernur dengan Djouhari Kansil sebagai wakil gubernur.

Michael menyatakan, SHS merupakan salah satu figur sentral dalam perjalanan hidupnya. “Tak kuasa menahan rasa sedih, mendengar kepergian Bapak. Sunggu merasa kehilangan. Terima kasih atas segala kebaikan, ketulusan dan ajaran-ajaran berharga kepada saya selama menjadi stafsus maupun ketika menulis beberapa buku tentang Bapak,” ucap Michael yang menjadi stafsus SHS pada 2010-2014.

“Selamat jalan guru, mentor terbaik, teman berpikir, tokoh perdamaian, birokrat cerdas, diplomat kawakan, dan pribadi humanis. Selamat jalan menuju keabadaian. Izinkan saya mengutip salah satu kutipan favorit dari Mae West yang sering Bapak minta saya tuliskan dalam beberapa pidato dulu. 'You only live once, but if you do it right once is enough',” kata Michael.

