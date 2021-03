Bacakan Ikrar Setia, Ibas Kutip Kalimat Bijak John F Kennedy

Senin, 15 Maret 2021 | 20:03 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang disapa Ibas, mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS), John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.

“Ada istilah 'loyalty to my party ends when loyalty to my country begins'. Melihat situasi yang terjadi terhadap partai kita, maka 'loyalty to my party party begins' (loyalitas kepada partai mulai),” kata Ibas saat pembacaan ikrar setia anggota DPR dari FPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Ibas menegaskan, Demokrat tetap akan mempertahankan kebenaran dan keadilan. Ibas pun menegaskan legalitas regenerasi kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kongres V Partai Demokrat (PD) pada 15 Maret 2020.

“Setahun lalu, hari ini kita semuanya menjadi saksi terjadinya regenerasi kepemimpinan, estafet pemimpin Partai Demokrat dari Bapak Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kepada Mas Ketum Agus Harimurti Yudhoyono di Kongres V Partai Demokrat,” tegas Ibas.

Berikut ikrar setia yang disampaikan FPD:

Panca Setia Bhayangkara Partai Demokrat

Kami para kader dan Bhayangkara Utama Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menyatakan kesetiaan:

1. Setia kepada dan akan membela tegaknya Pancasila, NKRI, dan UUD 1945;

2. Setia kepada dan akan membela tegaknya konstitusi, UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Hasil Kongres ke-V Tahun 2020 yang telah disahkan Pemerintah dan dicatat dalam Surat Keputusan Kemkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;

3. Setia kepada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2020-2025 pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah tahun 2020 yang lalu;

4. Senantiasa membela dan mempertahankan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati segala ajaran, doktrin, ideologi, manifesto politik, tradisi, dan platform Partai Demokrat, serta akan terus menerus tanpa mengenal lelah mengibarkan panji-panji Partai Demokrat di seluruh wilayah NKRI;

5. Akan tetap bersatu, kompak, dan terus menjaga solidaritas sesama kader dan senantiasa memperjuangkan amanat penderitaan dan harapan rakyat demi terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI, utamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan kesetiaan ini kami ucapkan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

