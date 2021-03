Jelang Konferwil, Kiai Said dan Jajaran NU DKI Doakan Gus Jazil

Minggu, 21 Maret 2021 | 21:52 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / JEM

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid (kiri) dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj (kanan). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan jajaran PWNU, PCNU, serta MWCNU se-DKI Jakarta, mendoakan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Gus Jazil). Menjelang pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU DKI pada 2 April 2021, Gus Jazil menggelar acara doa bersama yang dikemas dengan kegiatan bertajuk “Silaturahim Nahdliyin Selamatan dan Ruwahan” di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Acara tersebut dihadiri KH Said Aqil Siroj, sesepuh NU DKI KH Muhyidin Ishak, penceramah KH Fikri Haikal Zainuddin MZ, Katib Syuriah PWNU DKI KH A Zahari. Selain itu, hadir juga Ketua PCNU Jakarta Timur Gus Azas Rulyaqien, Ketua PCNU Jakarta Pusat Gus Syaifudin, Ketua PCNU Jakarta Selatan KH Abdul Rozak Alwi, Ketua PCNU Kepulauan Seribu H Sumarno, Sekretaris PCNU Jakarta Barat H Endang Hermansyah, dan Ketua PCNU Jakarta Utara Agus Salim.

Hadir pula Rais Syuriah PCNU Jakarta Timur KH Ibnu Mulkan, Rais Syuriah PCNU Jakarta Pusat KH Kamaludin Machsan, Rais Syuriah PCNU Jakarta Selatan KH Lukman Hakim Zainudin, dan Rais Syuriah PCNU Jakarta Utara KH Nasihin Zain. Turut hadir jajaran MWC se-DKI Jakarta. Sebelum menyampaikan tausiah, Kiai Said memimpin doa usai digelar pembacaan Alquran dan istigasah bersama.

Kiai Said kemudian menyampaikan tausiah agama. Dalam tausiahnya, Kiai Said pun membahas terkait niat Gus Jazil untuk maju sebagai calon ketua PWNU DKI pada Konferwil mendatang. Kiai Said mengatakan, manusia mempunyai dua hawa nafsu. Pertama adalah nafsu yang berkaitan dengan ambisi tertentu yang disebut hawa nafsu ghodhobiyah.

“Orang yang punya ambisi ingin jadi apapun, itu namanya ghodhobiyah-nya sedang berperan. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, visi-misinya baik maka namanya bukan nafsu ghodhobiyah, tapi namanya himmah, cita-cita,” tutur Kiai Said.

Kiai Said menilai langkah Gus Jazil menggelar acara doa dan selamatan sangat tepat.

“Dimulai dengan melakukan selamatan dulu, caranya baik, tidak membabi buta untuk memajukan NU,” ucap Kiai Said.

Kiai Said juga menyoroti kondisi NU di DKI yang masih perlu banyak pembenahan. Dicontohkan, madrasah-madrasah di DKI umumnya tidak terpasang papan tulisan “LP Ma'arif NU”. Padahal, mayoritas warga DKI menjalankan amaliah ala ahlusunah waljamaah.

“Ma'arif sama sekali tidak kelihatan (papan nama LP Ma'arif), yang kelihatan hanya Ansor dan Muslimat,” ungkap Kiai Said

Kiai Said berharap ketua PWNU DKI ke depan, siapapun yang terpilih agar memasang papan nama NU di berbagai lembaga pendidikan. “Siapapun yang jadi, ya mudah-mudahan yang punya hajat ini (Gus Jazil),” ucap Kiai Said.

Kedua adalah nafsu sahwatiyah. Misalnya keinginan untuk menjadi kaya, hidup mewah, punya rumah megah dan uang banyak. “Itu boleh, asalnya niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Kita harus kaya, tapi niatnya harus baik, cara baik, tujuan baik, misalnya untuk membangun NU. Kalau sudah demikian, namanya bukan syahwatiyah, tapi azimah,” kata Kiai Said.

Menurutnya, ketua NU harus memiliki azimah yang besar. “Seseorang kalau azimah-nya besar, insyaallah akan tercapai tujuannya. Kita pengurus NU harus kaya, tapi tujuan, niat dan caranya baik, namanya azimah,” kata Kiai Said.

Sementara itu, Gus Jazil dalam sambutannya mengaku sangat senang atas kesediaan Kiai Said dalam acara silaturahmi di rumah dinasnya. Gus Jazil pun mendoakan Kiai Said agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam tugas-tugas memimpin NU. Gus Jazil juga mengaku sangat senang atas kehadiran para ulama dan jajaran pengurus PWNU, PCNU, dan MWCNU se-DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, hari ini saya merasa sangat berbahagia, bersyukur pada Allah SWT atas kehadiran teman-teman semuanya, para sahabat, keluarga besar Nahdliyin, bersilaturahim di rumah dinas saya. Saya sungguh sangat berterima kasih atas kehadiran almukarom Ketua Umum PBNU. Kemarin, saya sowan kepada beliau, luar biasa beliau menyanggupi untuk hadir. Ini kebahagiaan luar biasa buat saya sebagai wakil ketua MPR yang dari dulu memang mendapatkan berkah dari NU,” ungkap Gus Jazil.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Jakarta tersebut berharap silaturahmi ini bisa mempererat hubungan di antara kalangan Nahdliyin, khususnya di DKI. Gus Jazil pun menyampaikan niatnya untuk maju dalam Konferwil PWNU DKI pada 2 April mendatang.

“Saya juga berdoa agar Konferwil NU di DKI berjalan dengan lancar. Saya banyak disebut, 'Pak Jazil nyalon ketua PWNU ya?' Mumpung ada Pak Yai (Kiai Said), saya ingin matur sekalian supaya nggak banyak tanda tanya, sekaligus mohon doa restu,” kata Gus Jazil.

Dikatakan, niatnya maju sebagai ketua PWNU DKI tak lain untuk mengabdi kepada NU.

“Saya di PWNU ini hanya menjemput takdir. Mudah-mudahan saya diberikan takdir yang baik. Saya terpilih atau tidak, semoga itu takdir yang baik. Sebab doa saya itu selalu memohon agar Allah memberikan kelembutan ketika menetapkan takdirnya,” ujar Gus Jazil.

“Saya ingin menjemput takdir apakah nanti kiai restu atau teman-teman PC nanti memberikan dukungan maka akan ditakdirkan menjadi ketua PWNU, mudah-mudahan ini menjadi takdir yang baik buat saya dan juga buat teman-teman PC, PW, dan seluruh yang hadir. Itu saja sebenarnya yang menjadi maqsuduhul a'dhom-nya,” imbuh Gus Jazil

Sumber: BeritaSatu.com