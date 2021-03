2 WNI Jadi Korban Rasisme di AS, Kosgoro: Kemlu Segera Sikapi Serius

Jumat, 26 Maret 2021 | 21:25 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera menyikapi serius kasus rasisme yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS). Dave merespons sentimen anti Asia yang meningkat di AS.

Belum lama ini, kasus rasisme menimpa 2 orang WNI di Philadelphia. Keduanya mengalami perundungan oleh sekelompok remaja saat menunggu kereta.

“Terkait penyerangan 2 WNI di Philadelphia AS ini, saya menyerukan kepada Kemlu khususnya melalui perwakilan kita di sana bisa memberikan perlindungan kepada WNI kita di sana baik yang WNI asli ataupun yang masih keturunan,” kata Dave Laksono, sapaan akrabnya, Jumat (26/3/2021).

Dave menyatakan Kemlu melalui perwakilan di AS perlu memantau rutin WNI, dan segera membuat seruan agar tak bepergian sendiri, apalagi di malam hari. Sebab, WNI sangat rentan menjadi korban penyerangan rasisme.

“Juga meminta Kemlu untuk menekan pemerintah AS memberikan perlindungan khusus bagi warga negara kita. Karena biar bagaimanapun mereka yang ada di sana itu, tinggal dan kerja untuk AS, dan juga merupakan kewajiban pemerintah AS sesuai konstitusinya untuk memberikan perlindungan terhadap semua orang yang berada di AS,” ungkap anggota Komisi I DPR tersebut.

Dave menambahkan, kasus penyerangan berbasis rasisme di AS menunjukkan bahwa persoalan itu masih jauh dari selesai. Secara historis, menurut Dave, AS memang pernah memperbudak orang asing, lalu dalam aturan hukumnya juga melakukan diskriminasi bagi orang non kulit putih. Meskipun, regulasi itu telah dicabut sekitar 70 tahun silam.

“Jadi, ini AS yang dulu sering teriak-teriak rezim di Indonesia melanggar HAM dan sebagainya, ya dari sini terbukti bangsa AS belum selesai dengan kasus-kasus HAM sampai hari ini,” ucap Dave.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kemlu terkait insiden di AS. Namun, pemberitaan terkait perundungan pada WNI di AS itu sudah dimuat di sejumlah media asing.

