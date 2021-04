Moeldoko Harap Festival HAM 2021 Dapat Munculkan Culture of Hope

Rabu, 28 April 2021 | 15:11 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Presiden Moeldoko mengharapkan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 dapat memunculkan culture of hope dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Bahwa semua warga negara dapat merasakan kesetaraan, kemajuan dan jaminan HAM di Tanah Air.

“Festival ini harus dapat memunculkan culture of hope. Semua orang dapat merasakan kemajuan dan jaminan HAM di Indonesia,” kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers terkait Festival HAM 2021 yang digelar secara virtual, Rabu (28/4/2021).

Dijelaskannya, festival ini menjadi cara yang sangat efektif mendekatkan HAM kepada masyarakat. Melalui festival, HAM dapat disosialisasikan dengan penuh harapan dan sukacita dengan mengangkat praktik-praktik baik yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pemenuhan hak warga.

Dalam acara tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menandatangani nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Semarang, Komnas HAM serta INFID terkait penyelenggaraan Festival HAM 2021.

Menurut Moeldoko, seperti tahun-tahun sebelumnya, melalui MoU ini KSP menunjukkan dukungannya terhadap komitmen dan keterbukaan Pemerintahan Joko Widodo dalam upaya penghormatan terhadap HAM.

“Festival HAM 2021 di tengah pandemi membuktikan pemajuan HAM tetap ditegakkan dalam kondisi apapun,” ujar Moeldoko.

Festival HAM 2021 akan dilaksanakan di Kota Semarang dengan mengusung tema “Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi”.

Tema festival tahun ini, lanjut Moeldoko, harus dimaknai dan diimplementasikan secara utuh kepada warga masyarakat atau seluruh menerima manfaat festival ini sebagai rights holder.

“Kebhinekaan masih terus dikuatkan di tengah potensi keterbelahan dari menguatnya politik identitas, inklusi masih terus digalakan untuk melibatkan semua komponen atau no one left behind, termasuk saudara kita penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” jelas Moeldoko.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengucapkan terima kasih atas penunjukkan Semarang sebagai tempat perhelatan Festival HAM 2021. Hendrar berkomitmen mewujudkan Semarang jadi kota ramah HAM, melalui tiga upaya yakni kesetaraan, ruang aspirasi, dan kolaborasi.

"Untuk itu, kami siap untuk terus menerapkan dan menjaga nilai-nilai HAM. Festival HAM 2021 juga kami harap jadi embrio penguatan kabupaten kota untuk bisa menerapkan HAM dalam pembangunan," kata Hendrar Prihadi.

Sedangkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, tema besar Festival HAM 2021 menunjukkan keberagaman yang seharusnya jadi kekayaan dan kekuatan bangsa, justru jadi tantangan dalam menjaga demokrasi dan HAM.

"Karena demokrasi dan HAM memiliki satu hubungan. HAM dijamin negara dan konstitusi, sehingga bisa membawa demokrasi yang berkualitas dan substantif," ungkap Ahmad Taufan Damanik.

Kemudian, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengapresiasi dukungan Presiden dan seluruh jajaran Pemerintah Indonesia yang tidak kendor dalam mewujudkan komitmennya kepada Hak Asasi Manusia, di tengah berbagai bencana dan berbagai tantangan yang ada.

Dia juga menyambut baik kerjasama-kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan acara Festival HAM 2021, antara KSP, Komnas Ham dan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang serta INFID sebagai lembaga nirlaba.

Sumber: BeritaSatu.com