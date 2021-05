Ahmad Basarah Optimistis Parlemen Dunia Dapat Jadi Lokomotif Perdamaian Palestina-Israel

Sabtu, 15 Mei 2021 | 22:03 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beriasatu.com – Pimpinan MPR, DPR, dan DPD perlu mengambil inisiatif konkret untuk mengumpulkan seluruh parlemen dunia, khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Tujuannya untuk membahas bersama dalam sebuah syura terkait persoalan Palestina-Israel.

Lokasi pertemuan tingkat tinggi itu bisa dilakukan di Jakarta atau kota lain yang dianggap strategis dan netral. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Sabtu (15/5/2021). Basarah optimistis parlemen dunia dapat menjadi lokomotif perdamaian.

“Saya optimistis parlemen Indonesia bersama parlemen negara-negara muslim lainnya dapat menjadi lokomotif perdamaian Palestina-Israel, karena Indonesia memiliki landasan filosofis konstitusional sebagaimana pembukaan UUD NRI 1945 yang menginginkan semua penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan,” kata Basarah.

“Indonesia juga wajib ikut serta menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Konsekuensi sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia memang harus selalu aktif menciptakan perdamaian dunia,” ucap Basarah.

Basarah menyatakan pada masa Presiden Pertama Soekarno, Indonesia dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia, terutama bagi negara-negara yang baru lepas dari penjajahan dan kolonialisme. Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.

Kepemimpinan dunia dipegang oleh Indonesia antara lain dalam Konferensi Asia Afrika, Conference of New Emerging Forces (Conefo), Games of New Emerging Forces (Ganefo), dan kegiatan Gerakan Non Blok lainnya.

Basarah merasa prihatin atas ketegangan Palestina-Israel yang berlarut-larut selama sepekan ini hingga menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak. Menurut Basarah, Israel harus menghentikan kekerasan yang saat ini tengah berlangsung dan mengindahkan hukum internasional untuk melindungi warga sipil.

“Kedua negara harus menyelesaikan konflik dengan cara-cara beradab dan manusiawi, serta kembali ke meja perundingan. Indonesia sebagai warga dunia dan menganut politik bebas aktif juga harus berinisiasi mengupayakan solusi damai yang berkeadilan atas konflik Israel-Palestina ini,” ujar ketua bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Basarah menyatakan saat ini masyarakat dunia tak bisa berharap banyak dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Sebab Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB sudah memblokir rapat darurat DK PBB yang sedianya digelar Jumat (14/5/2021).

Padahal, rapat DK PBB dengan agenda tunggal membahas perseteruan Israel-Palestina itu bisa batal jika salah satu dari 15 anggotanya tidak setuju rapat digelar. Basarah menuturkan, sebagai manifestasi Dasa Sila Bandung, Indonesia mendukung penuh berdirinya negara Palestina.

Basarah mengatakan Soekarno sejak Konferensi Asia Afrika digelar, sudah bertekad hendak memperjuangkan negara-negara yang belum merdeka termasuk Palestina. Dikatakan, Soekarno juga menolak Israel ikut dilibatkan dalam persiapan konferensi tersebut.

“Sebagai sikap solidaritas terhadap Palestina, Indonesia pernah menolak kehadiran Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta dan inilah yang menyebabkan Indonesia kena skors dan tidak diperbolehkan ikut cabang atletik di Olimpiade Tokyo 1964,” ucap Basarah.

Basarah mengatakan saat Indonesia melakukan protes dengan berani memboikot Olimpiade Tokyo, negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab, tidak mengikuti jejak Indonesia. Ketua Fraksi PDIP MPR tersebut menyayangkan saat ini pun semua organisasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, belum terlihat maksimal memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bangsa Palestina.

Mulai dari level pemerintah semacam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dari tingkat parlemen seperti himpunan parlemen-parlemen negara anggota OKI (PUIC), serta dari level non-pemerintahan seperti Liga Muslim Dunia.

“Bagi Indonesia, berdirinya negara Palestina adalah sikap yang tidak dapat di tawar. Untuk itu Indonesia juga konsisten mendukung resolusi PBB yang mengusung penyelesaian 'Dua Negara' yang saling berdampingan secara damai berdasarkan batas-batas yang ditetapkan tahun 1967. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,” tegas Basarah menyitir pernyataan Soekarno.

Menurut Basarah, dalam memperjuangan keadilan buat Palestina, negara-negara anggota OKI sebenarnya sudah cukup bagus, karena memiliki program khusus. Namun, masih kata ketua umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) itu, OKI tidak punya kekuatan politik untuk menekan anggotanya menjalankan programnya.

Sementara PUIC sebagai organisasi internasional yang berdiri sejak 1999 di Teheran, Iran, dan beranggotakan 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional, menurut Basarah, menghadapi kendala internal berupa sikap ekstrem dalam beragama sebagian anggotanya serta mengabaikan konsep musyawarah.

Sumber: BeritaSatu.com