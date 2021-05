Tak Ada Kaitan dengan Puan, Ini Penjelasan Bambang Pacul soal Polemik Dirinya dengan Ganjar

Selasa, 25 Mei 2021 | 19:38 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyatakan bahwa polemik dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak ada kaitan sama sekali dengan Puan Maharani. Sepenuhnya adalah bagian dari dinamika komunikasi internal demi menyolidkan partai.

Menurut pria yang biasa disebut Bambang Pacul ini, untuk memahami polemik terakhir dirinya yang tak mengundang Ganjar ke rapat DPD PDIP Jateng, harus bisa memahami gaya komunikasi kultur Jawa. Bahwa dalam kultur tersebut, jika seorang anak buah diberi tugas oleh komandan, yakni Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, maka semua harus melaksanakan.

Dalam konteks itu, Ganjar ditugaskan sebagai gubernur di Jawa Tengah. Maka Ganjar harusnya bertugas di sana.

"Pak Ganjar kalau mau jadi Presiden boleh nggak? Jawabannya pasti boleh. Tetapi wong pengen kok, hati, rasa, itu tidak bisa dipenjara, rasa tidak bisa dipenjara, itu kata para pemimpin kita dahulu. Jadi kalau pengen boleh," kata Pacul, Selasa (25/5/2021).

Namun, jika ingin, menurut Pacul, tetap harus ada etikanya. Dan dalam dunia politik, walau di mulut mengatakan tidak, namun persepsi orang lain bisa berbeda. Begitupun dengan Ganjar. Dan dalam konteks itulah dia merasa Ganjar kurang berhati-hati.

"Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun etika. Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden itu wewenangnya Ibu Ketum. Betul? Karena itu wewenang Bu Ketum tentu saya harus approach Ibu Ketum. Kalau aku pengen ke sana, aku minta izin," beber Pacul.

"Kan gitu dulu dong? Harus ada tata urutannya. Mohon maaf ini adalah hubungan peradaban. Peradaban di PDI Perjuangan kita paham."

Dia menegaskan sebenarnya sudah banyak memberikan isyarat mengenai hal tersebut kepada Ganjar. Dalam berbagai pernyataan di media massa, Pacul mengaku sudah kerap memberikan isyarat peringatan itu. Namun disayangkannya Ganjar kurang paham.

Intinya, Pacul ingin mengingatkan Ganjar bahwa jangan karena elektabilitasnya tinggi, terkesan memaksa Ketua Umum PDIP Megawati memilih dirinya untuk jadi capres.

"Maka ketika Mbak Puan rawuh (datang, red) ke Jawa Tengah, maka kami mohon maaf lah. Rapat DPD. Iki piye? (Ini bagaimana, red). Ya udah dikasih lah peringatan dulu. Biar nanti kita ngobrol. Jadi jangan diundang dulu. Just simple as that. Dikau aja yang kemudian muter-muter. Ini masalah internal," tegas Pacul.

"Sesungguhnya itu selesai kok, seperti yang disampaikan Pak Rudi FX itu loh. Tapi persoalannya, ada persoalan, kalau yang memanggil Bambang Pacul, gak direken (tak direspons Ganjar, red). Kenapa gak di reken? Sudah pasti lah, kita udah paham lah. Masa kita gak paham antarkawan kita," urainya lagi.

Menurut Pacul, sebenarnya polemik ini bukan soal rebutan capres antara Puan Maharani dan Ganjar. Sebab Megawati Soekarnoputri sendiri belum memberi kode apapun soal pilpres 2024.

Pacul menekankan dirinya juga adalah Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu. Dan Megawati memerintahkannya untuk menyolidkan barisan partai menuju 2024. Sehingga dirinya harus melakukan segala sesuatu demi membangun soliditas itu. Artinya, jangan sampai ada masalah yang muncul dan menjadi sumber perpecahan di partai.

"Saya punya kewenangan menyolidkan, yang namanya menyolidkan itu barisan harus satu, jangan ada yang di luar barisan, harus berbaris rapi, pasukan menunggu perintah Ibu Ketua Umum," kata Pacul.

"Ibu Ketua Umum perintahkan, Pacul coba kau cek lagi itu, gua running bos. Bambang Pacul tegak lurus."

"Bukan karena 2024 itu momen emas Puan maju Pilpres?" tanya wartawan.

"Saya tidak berada pada posisi menilai itu, Bambang Pacul tugasnya sebagai pemenangan pemilu membantu ketua umum. Aku diangkat oleh Ibu Mega, membantu ketua umum di dalam proses pemenangan pemilu. Perintahnya hari ini ketum hanya satu, solidkan barisan. Gua solidkan bos. Yang brengsek-brengsek gue tarik masuk untuk kita briefing untuk solid," jawab Pacul.

Soal Puan dan nasibnya di Pilpres 2024, Pacul mengaku tak tahu dan meminta supaya pencapresan Ketua DPR itu jangan ditanyakan kepada dirinya.

