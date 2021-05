Rabu, DPR Bakal Undang Menhan

Senin, 31 Mei 2021 | 19:27 WIB

Oleh : Willy Masaharu / WM







Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pembelian alutsista TNI senilai Rp 1,7 kuadriliun akan diklarifikasi. Namun Ketua Harian Partai Gerindra ini menegaskan, anggaran pertahanan adalah rahasia negara.

"Kalau soal alutsista apa yang mau dibeli? Berapa anggarannya itu adalah rahasia negara yang sebenarnya gampang ngecek-nya, wakil kita di komisi I bisa ngecek lewat Menhan (Menteri Pertahanan), lewat Bappenas, apakah benar ada besar segitu atau gimana," katanya, di Kompleks Parlemen, Senin (31/5/2021).

Dia mengatakan, pengadaan alutsista tersebut baru perencanaan. Adapun informasi pembelian alutsista TNI itu berasal dari rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Ketua Harian Gerindra ini mengatakan, Menhan Prabowo Subianto belum membeli alutsista apapun.

"Pak Prabowo rajin ke pabrik-pabrik untuk mengecek peralatan melakukan negosiasi-negosiasi supaya agak mengurangi. Sehingga apa yg disampaikan itu saya pikir mesti dicek dulu kebenarannya," ujarnya.





DPR akan memanggil Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk klarifikasi pembelian alutsista TNI. DPR telah mengagendakan menggelar rapat dengan Kemhan, Rabu (2/6/2021).

"Dari DPR nanti ada waktunya untuk itu. Komisi I memang sengaja akan membuat kepada Menhan untuk meenjelaskan," jelas Dasco.

Kemhan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada negara asing. Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada Pasal 7, duit yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah US$ 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar US$ 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$ 32.505.274.686.

Sumber: BeritaSatu.com