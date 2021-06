Alasan Bersedia Jadi Menhan, Prabowo Yakin Jokowi Bekerja untuk Merah Putih

Minggu, 13 Juni 2021 | 18:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja untuk Merah Putih. Karena itu, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto bersedia menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

“Saya yakin Pak Jokowi bekerja untuk Merah Putih. Itu yang saya bilang ke beliau. Dua kali kan dia menang sama saya. Saya bilang sama beliau, 'saya yakin di dalam hatimu, Merah Putih, Pancasila, karena itu saya mendukung Bapak',” kata Prabowo dalam siniar atau podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat Beritasatu.com, Minggu (13/6/2021).

Deddy Corbuzier memang menanyakan alasan Prabowo bersedia menerima jabatan Menhan.

“Kok Bapak mau? Kan Bapak waktu itu bersaing dalam pemilihan presiden dengan Pak Jokowi, terus tiba-tiba, Bapak diangkat jadi Menhan, banyak orang kecewa, banyak orang kesal, dan kok Bapak mau?,” tanya Deddy Corbuzier.

Prabowo membenarkan banyak orang bertanya demikian. Prabowo menganalogikan mengenai rival dalam sebuah kompetisi.

“Saya juga enggak mengerti kok orang banyak yang bertanya seperti itu. Begini. Rival dalam suatu kompetisi. Apakah rival dalam kompetisi itu harus jadi lawan? Coba kita ingat waktu kita di sekolah. Adu lari. Ada yang menang ada yang kalah. Oke lu dapat piala. Apa kita gebuk-gebukan? Ya itu adalah menurut saya IQ yang sangat rendah, benar enggak?,” ujar Prabowo.

Prabowo menyatakan Jokowi ingin menjadi presiden semata-mata demi mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, menurut Prabowo, tidak tepat jika hal tersebut dilawan olehnya.

“Beliau ingin jadi presiden, gue ingin jadi presiden. Dia mau jadi presiden untuk apa? Kan untuk mengabdi. Untuk indonesia. Saya juga begitu. Saya juga mau berbakti untuk Indonesia. Kalau sama-sama mau mengabdi untuk Indonesia, kok harus melawan? Lebih baik dua-duanya kerja sama untuk mengabdi, untuk Merah Putih,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo membagi kisah sejarah antara lain di Jepang dan Amerika Serikat (AS). Dikatakan, ada dua panglima yang hebat di Jepang, yakni Hideyoshi Toyotomi dan Tokugawa Ieyasu. Keduanya memiliki kekuatan pasukan yang setara dan hampir terjadi perang. Namun, kata Prabowo, Hideyoshi dan Tokugawa berunding, bahkan saling memuji kehebatan tentara masing-masing.

Prabowo menambahkan Hideyoshi berkata kepada Tokugawa jika pecah perang, maka dipastikan ada korban dari kedua belah pihak. Para orang tua di Jepang kala itu akan bersedih, karena gugurnya anak-anak mereka.

“'Saya tahu Anda cinta Jepang, saya juga begitu. Kita mau mempersatukan Jepang dan kita mau bikin Jepang kuat. Untuk apa kita perang? Apakah kita enggak lebih baik bersatu?',” ucap Prabowo menyampaikan pernyataan Hideyoshi.

Prabowo juga mengatakan Abraham Lincoln pernah mengajak rival politiknya, William Henry Seward menjadi Menteri Luar Negeri AS. Menurut Prabowo, Seward merasa bingung menyikapi hal itu. Sebab, tahu bahwa Abraham tidak menyukainya, begitu juga sebaliknya.

“Abraham Lincoln jawabnya apa? 'You love the United States of America and I love the United States of America. So, why don't we work together for United States'. 'Kita berdua mengabdi untuk Amerika Serikat',” tutur Prabowo menirukan jawaban Abraham Lincoln.

“Muka Kudeta”

Prabowo mengatakan banyak pendukungnya saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2019 yang kecewa atas keputusan menerima jabatan Menhan. Prabowo menyebut lingkaran Jokowi juga kemungkinan tidak menyetujui keputusan tersebut. Seraya berkelakar, Prabowo berasumsi pendukung Jokowi khawatir nanti terjadi kudeta.

“Kalau kecewa pasti ada dong, manusiawi. Tapi kan kita istilahnya kita komitmennya untuk mengabdi, untuk Merah Putih. Di situ saya juga lihat, Pak Jokowi di lingkungannya banyak yang enggak setuju angkat saya jadi Menteri Pertahanan. 'Bahaya, nanti dia kudeta lagi'. Muka gue, muka kudeta kali ya?,” kata Prabowo seraya tertawa.

Prabowo sudah memberikan penjelasan kepada para pengikutnya.

“Ya kita harus berani untuk menjelaskan, saya jelaskan ke pengikut-pengikut saya. Sudahlah. Saya cerita kepada mereka, di partai saya. Saya kumpulin, karena yang banyak keras itu dari partai saya. Saya ceritakan Hideyoshi, Abraham Lincoln,” demikian Prabowo.

