Ma'ruf Amin Ajak Akademisi dan Cendekiawan Selesaikan Masalah Bangsa

Rabu, 23 Juni 2021 | 17:53 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin mengajak para akademisi dan cendekiawan mengambil peran besar dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Seiring perkembangan zaman, menurut Ma'ruf, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tentu semakin berat dan kompleks. Terlebih munculnya masalah-masalah yang tidak terduga, seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor.

“Saya mengajak para akademisi dan cendekiawan untuk bisa mengambil prakarsa lebih besar guna mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara dengan solusi keagamaan,” kata Ma'ruf saat menghadiri acara The 2nd International Conference on Humanity Law and Sharia melalui konferensi video, Rabu (23/6/2021).

Ma'ruf berpesan agar para akademisi dan cendekiawan terus berperan dalam upaya penanganan Covid-19. Ma'ruf mendorong mereka mengambil prakarsa lebih dalam penelitian. Selain itu juga ikut menyosialisasikan pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan, mematuhi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan mengikuti vaksinasi Covid-19.

“Sebab, menurut para ulama, menjaga diri dari bahaya wabah hukumnya wajib atau al ikhtiraj ‘anil waba wajiban, dan juga agar pandemi Covid-19 ini dapat dikendalikan, sehingga dampak sosial ekonominya segera teratasi,” demikian Ma'ruf.

Sumber: BeritaSatu.com