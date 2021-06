Pemimpin yang Berhasil Tangani Covid-19 Berpeluang Terpilih Kembali

Kamis, 24 Juni 2021 | 15:20 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemimpin sebuah negara atau daerah yang berhasil menangani pandemi Covid-19 di wilayahnya, berpeluang besar terpilih kembali jika maju kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah atau presiden.

Demikian disampaikan Director of Program Development and Innovation Center Staffan Darnolf dalam webinar Pacific Forum International dengan tema "Adapting to Covid-19: Indonesia, The United States and The Indo-Pacific Election in the Time of Covid-19," Kamis (24/6/2021).

“Bahwa pada umumnya, jika ada krisis di suatu negara, baik itu bencana alam atau krisis kesehatan, jika pemerintahnya dapat membuat strategi yang tepat dan menjalankan dengan baik, tentunya di banyak kondisi seperti itu, pemilih akan menyambut baik upaya tersebut,” kata Staffan Danolf.

Tidak hanya itu, para pemilih akan menghargai pemimpin negara atau daerah yang dinilai mampu menangani pandemi dengan baik. Salah satu penghargaan yang mereka berikan adalah dengan memilih pemimpin tersebut kembali pada pemilu berikutnya.

“Tetapi ini tidak 100% ya. Tapi keberhasilan menangani pandemi Covid-19 menimbulkan rasa kepercayaan dan bersatu bagi para pemilih karena terjadinya bencana tersebut,” ujar Staffan Danolf.

Menurutnya, meraih kepercayaan para pemilih dapat dilakukan pemimpin lokal atau nasional dalam mengatasi krisis kesehatan, dalam hal ini Covid-19, dengan tanpa melakukan banyak inefisiensi dan korupsi.

“Jadi para pemimpin lokal dan nasional harus melangkah tanpa banyak melakukan inefisiensi dan korupsi,” tegas Staffan Danolf.

