SBY: Sebagai Sahabat, Saya Punya Banyak Kenangan dengan Rachmawati

Sabtu, 3 Juli 2021 | 20:27 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendoakan agar Rachmawati Soekarnoputri diterima oleh Allah Swt serta mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Menurut SBY, banyak yang telah diperbuat Rachmawati untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. SBY mengaku banyak memiliki kenangan dengan Rachmawati.

“Sebagai seorang sahabat, secara pribadi saya punya banyak kenangan dengan Ibu Rachmawati,” kata SBY, Sabtu (3/7/2021).

SBY pertama kali mengenal Rachmawati secara pribadi pada akhir Maret 2021. Waktu itu, Rachmawati meminta SBY dalam kapasitas sebagai Menko Polkam untuk menyampaikan keynote speech pada acara Haul ke-100 tahun Bung Karno yang ke seratus tahun. Secara khusus, Rachmawati meminta SBY berbicara tentang Tri Sakti Bung Karno.

“Tentu dengan senang hati permintaan itu saya penuhi mengingat dahulu kala, ketika masih menjadi remaja, saya aktif dan senang mengikuti pikiran dan pidato-pidato Bung Karno,” tutur SBY.

Di hadapan peserta acara haul yang cukup representatif, SBY mengemukakan pandangannya tentang Tri Sakti Bung Karno. Tentu bukan kata-kata harfiahnya, kata SBY, tetapi bagaimana Tri Sakti tersebut diaktualisasikan menjawab tantangan kehidupan bangsa yang terus berkembang dari satu dekade ke dekade yang lain.

Kenangan lain, yakni ketika SBY memberikan kepercayaan kepada Rachmawati sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh negara itu, kata SBY, dijalankan Rachmawati dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab.

“Beliau melibatkan diri secara aktif, dengan antara lain memberikan pandangan, masukan dan usulan kepada saya selaku Presiden. Tentu semuanya demi kepentingan dan kebaikan rakyat Indonesia,” ucap SBY.

Jika materi yang disampaikan cukup sensitif dan kalau disampaikan di hadapan hadirin lain bisa menimbulkan kontroversi dan misinterpretasi, Rachmawati didampingi staf, menemui langsung SBY. Terhadap sejumlah isu nasional, menurut SBY, Rachmawati memiliki kepedulian yang tinggi.

“Beliau ingin menjadi bagian dari solusi. Memang bukan hanya Ibu Rachmawati yang memilih bicara dengan saya one on one terhadap isu-isu yang kritikal, karena dinilai lebih efektif dan bahkan beliau-beliau itu bisa berdiskusi secara mendalam dengan saya,” kata SBY.

Dua mantan ketua Wantimpres di era SBY, yaitu Ali Alatas (almarhum) dan Emil Salim yang terkenal kritis, termasuk terhadap SBY, juga kerap memilih cara-cara pertemuan langsung. Selama mengemban tugas bersama di lembaga kepresidenan itulah, SBY mengenal sosok Ibu Rachmawati.

“Termasuk karakter, pikiran dan idealismenya yang sedikit banyak mewarisi pikiran-pikiran besar ayahandanya, Sang Proklamator, pejuang bangsa dan Presiden Republik Indonesia pertama. Dalam kaitan ini, khususnya apa yang dilakukan oleh Ibu Rachmawati sebagai anggota Wantimpres, secara tulus saya mengucapkan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” kata SBY.

Sumber: BeritaSatu.com