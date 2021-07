AHY Pertanyakan Upaya Negara Selamatkan Rakyat dari Covid-19

Rabu, 7 Juli 2021 | 21:43 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan upaya pemerintah dalam menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19. AHY juga berbicara mengenai status ekonomi Indonesia.

Dikatakan, Bank Dunia resmi mengumumkan bahwa Indonesia masuk kategori negara lower-middle income atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Menurut AHY, asesmen Bank Dunia per 1 Juli 2021 menyebut gross national income (GNI) per kapita Indonesia menurun menjadi US$ 3.870.

AHY menyatakan pada 2020 GNI per kapita Indonesia berada di level US$ 4.050. Penurunan itu, kata AHY, lantaran dampak pandemi Covid-19 yang memukul masyarakat. Kondisi perekonomian Indonesia dinilai sangat tidak ideal. Meski begitu, AHY menegaskan inti permasalahan tidak terletak pada status kelas penghasilan menengah ke bawah.

“Idealnya, kita selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Masalah gentingnya, bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari Covid?,” kata AHY sebagaimana keterangan tertulis dari Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Herzaky Mahendra Putra, Rabu (7/7/2021).

AHY turut mengkhawatirkan kondisi penyebaran Covid-19 di Tanah Air kian mengganas. AHY menegaskan partainya senantiasa berkomitmen untuk terus membantu penanganan Covid-19. AHY juga menyoroti rekor baru kasus positif Covid-19 di Indonesia.

“Hampir sekian menit sekali terdengar sirene kencang ambulans. Hampir sekian jam sekali terima berita duka dari yang kita kenal. Ini mengonfirmasi, setiap hari ada rekor baru, baik jumlah yang positif terpapar maupun yang meninggal dunia. Sampai kapan Indonesia?,” demikian AHY.

Sumber: BeritaSatu.com