In Memoriam Christianto Wibisono, Melawan Virus Kebencian

Jakarta, Beritasatu.com - Keluarga mencantumkan sebuah catatan Christianto Wibisono di depan peti jenazahnya. Catatan itu cukup mencerminkan pandangan, komitmen, dan perjuangan almarhum selama hidupnya.

“Marilah kita semua bersatu dalam iman, pengharapan, dan kasih, memerangi virus yang lebih dahsyat dari Covid-19, yaitu virus anarki, apati, dan kebencian. Vaksinasikan diri kita semua dengan asas meritokrasi, integritas, dan keadilan di mana right is right, dan wong is wrong, melawan perpecahbelahan, bersatu padu berjuang membangkitkan Indonesia dari krisis, terlepas dari perbedaan pandangan politik, agama, ras, dan suku untuk melahirkan kembali Indonesia Incorpotated 4.0 yang tangguh.”

Kutipan ini cukup menjelaskan siapa sesungguhnya Christianto Wibisono dan sekaligus menjadi salah satu legacy penting pria kelahiran Semarang, 10 April 1945 itu. Selama hidupnya, Chris, begitu ia biasa disapa, berjuang keras lewat tulisannya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan hebat.

Untuk mencapai Indonesia yang sejahtera dan hebat, seluruh rakyat harus bersatu padu. Perbedaan pandangan politik, suku, agama, ras, dan golongan (SARA) bukan alasan untuk tidak bersatu. Demi sebuah Indonesia yang sejahtera dan hebat, seluruh komponen bangsa harus bersatu. Pancasila dan UUD cukup menjadi landasan bagi setiap komponen bangsa untuk bersatu dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan hebat.

Pandemi Covid-19 merupakan batu ujian bagi kita semua sebagai satu bangsa. Menghadapi virus maut ini, para pemimpin bangsa, seluruh rakyat, dan komponen bangsa harus bersatu. Jika ada persatuan, pandemi dapat dikalahkan. Bila tidak ada virus anarki, apatis, dan kebencian, maka Covid mudah ditaklukkan. Setiap warga negara, siapa pun dia, harus patuh terhadap hukum dan arahan pemerintah. Sikap anarkis, sikap yang tidak mengindahkan arahan penyelenggara negara hanya akan memperbesar dampak petaka.

Pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan hebat harus didukung oleh semua komponen bangsa. Tidak boleh ada warga dan anggota masyarakat yang apatis atau masa bodoh terhadap perjuangan bangsa. Setiap warga negara harus mengedepankan semangat gotong-royong.

Pandemi Covid-19 memang berbahaya dan mematikan. Namun, jauh lebih mematikan lagi adalah virus kebencian. Selama ada pihak yang terus-menerus menyebarkan dan mengipas-ngipas virus kebencian, perjuangan melawan pandemi akan kesulitan. Selama para penyebar virus kebencian meraja lela, pembangunan akan terhambat dan bukan tidak mungkin Indonesia akan pecah berkeping-keping.

Meritokrasi adalah kosakata yang cukup sering digunakan Pak Chris. Setiap posisi penting di lembaga pemerintahan, legislatif, dan yudikatif harus diisi oleh mereka yang memiliki kualifikasi di bidangnya. The right man on right place. Kemajuan Indonesia tersendat karena abainya meritokrasi. Jabatan publik dan posisi penting sebagai penyelenggara negara tidak dipercayakan kepada figur yang tepat, yang memiliki integritas dan kompetensi. Nepotisme dan feodalisme menjadi penghambat kemajuan bangsa.

Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan tidak boleh menjadi masalah atau sengaja dipermasalahkan terus-menerus. Apalagi Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dalam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia wajib dilindungi oleh negara sesuai amanat konstitusi.

Dalam negara Pancasila tidak ada mayoritas-minoritas. Setiap orang sama di depan hukum dan sama-sama dilindungi oleh konstitusi. Jika ada satu warga negara diperlakukan semena-mena dan tidak adil, tangan negara wajib bertindak secepatnya untuk melindungi atas nama konstitusi. Yang melindungi setiap warga bukan pihak yang merasa mayoritas, melainkan konstitusi. Itulah hakekat negara demokrasi.

Pak Chris mengimbau semua komponen bangsa untuk meningkatkan persatuan sebagai satu bangsa. Kita bersatu karena merasa terikat sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Di era digital dan industry 4.0, semangat persatuan mestinya lebih mudah digalang untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera seperti harapan para founding fathers. Semua komponen bangsa memiliki semangat Indonesia Incorporated, yakni semangat bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.

Saya mengenal Pak Chris sejak masih menjadi reporter tahun 1988. Pada usia 40-an, Pak Chris cukup menonjol sebagai ekonom. Ia bukan saja ekonom yang menjadi selebritas, yaitu ekonom yang diundang menjadi pembicara di berbagai forum. Pak Chris adalah ekonom yang bicara dengan data. Ia mendirikan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) yang menjadi sumber informasi penting bagi para pekerja media seperti saya.

Jauh sebelum era digital, Pak Chris membuktikan diri bahwa ilmu pengetahuan bisa dipelajari di luar ruang kelas. Meski pendidikan formalnya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Indonesia, ia lebih dikenal sebagai ekonom. Di masa Orde Baru, hasil kajian PDBI menjadi pengimbang data yang disajikan pemerintah.

Komitmen Persatuan

Perhatiannya yang sangat besar terhadap persatuan tidak lepas dari pengalaman buruknya pada tahun 1998. Ketika krisis moneter meluas menjadi krisis ekonomi dan politik, Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia rusuh. Jakarta dibakar massa yang tersulut oleh virus SARA. Rumah keluarganya juga dibakar massa. Ada anggota keluarganya yang terkena penganiayaan dalam aksi brutal itu.

Ia akhirnya harus meninggalkan Indonesia sebulan setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ia ke Amerika Serikat bersama keluarganya sejak 11 Juni 1998 dan baru pulang ke Jakarta pada 2006 setelah delapan tahun tinggal di negara Paman Sam.

Faktor utama yang memicunya untuk meninggalkan Indonesia adalah surat kaleng yang berisi makian serta ancaman rasis dan tidak manusiawi. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, Pak Chris pernah diminta menjadi menteri. Tawaran itu ditolaknya dengan alasan ia lebih cocok berada di luar rezim.

Pak Chris pernah sangat terpukul. Ia tidak habis pikir, bangsa yang ketika itu sudah 53 tahun merdeka belum juga merasa satu bangsa dan begitu mudah tersulut isu SARA. Dalam sekejap, ada warga bangsa yang berubah menjadi tukang jagal bagi sesama. Sebagai aktivis kampus, pengurus harian KAMI, harian mahasiswa yang pada tahun 1966 ikut menjatuhkan Orde Lama dan sejak awal Orde Baru tidak henti-hentinya bicara tentang persatuan, ia sangat kecewa.

Sebulan setelah kerusuhan Jakarta, pada 11 Juni 1998 Pak Chris dan keluarga ke AS, menetap di negeri Paman Sam hingga tahun 2006. Saat kembali ke Tanah Air, aktivitas Pak Chris tidak lagi seintensif periode sebelum Mei 1998. Ia sesekali menyelenggarakan seminar. Publikasi hasil penelitian PDBI juga tidak sebanyak dan seperiodik sebelum aksi kerusuhan 1998.

Saya setengah tidak percaya ketika ia menelepon meminta saya hadir saat dirinya diterima sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta, awal kuartal kedua 2018. Rabu (25/4/2018), saya menghadiri acara deklarasi pria kelahiran Semarang, 10 April 1945 itu di Kantor Pusat PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Waktu itu, usia Pak Chris menginjak 74 tahun.

Christianto Wibisono (kedua kiri) mendeklarasikan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, 25 April 2018. (Primus Dorimulu)

"Jangan pernah berpikir bahwa yang bisa menjadi anggota dewan hanya yang muda," kata Christianto. Dirinya hendak membuktikan bahwa warga negara di atas 70 tahun pun masih mampu membawa aspirasi rakyat dan memperjuangkan perubahan bangsa dan negara ini lewat DPR, lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, penyusunan bujet, dan pembuatan undang-undang.

Ia ingin melihat Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Harapan itu tidak mustahil untuk diwujudkan mengingat besarnya potensi yang dimiliki negeri ini. Dengan menjadi anggota dewan, Christianto ingin ikut mewujudkan posisi Indonesia sebagai top ten dunia dilihat dari produk domestik bruto (PDB).

Pada 2017, PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam laporannya berjudul "The Long View, How will The Global Economic Order Change by 2050" memprediksi PDB Indonesia bisa mencapai US$ 5,4 triliun tahun 2030 dan US$ 10,5 triliun pada 2050, masing-masing menjadi peringkat kelima dan keempat dunia.

"Saya kok heran, ada yang tidak yakin bahwa PDB Indonesia bisa menjadi sepuluh besar dunia," ungkap Christianto.

Pak Chris selalu optimistis. Ia pada kesempatan itu mengungkapkan lagi keyakinannya bahwa dengan program kerja yang baik, eksekusi yang tepat, korupsi yang bisa ditekan, efisiensi, perangkat hukum yang bagus, dan iklim usaha yang kondusif, laju pertumbuhan ekonomi akan menggelinding di atas 7%. Dalam sepuluh tahun akan datang, PDB Indonesia bisa naik lima kali lipat. Tahun lalu, PDB Indonesia sudah menembus US$ 1 triliun.

Meski pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi minus 2,07%, tahun ini diperkirakan kembali ke jalur positif. Pada kuartal II 2021, ekonomi Indonesia resmi keluar dari resesi dengan laju pertumbuhan 7,07% setelah empat kuartal berturut-turut bertumbuh minus. Setelah pandemi Covid-19 bisa diatasi, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu bertumbuh di atas 7% asalkan pemerintah melaksanakan semua catatan Pak Chris.

Serial tulisannya berjudul "Wawancara Imajiner dengan Bung Karno" cukup digemari pembaca dan sempat dilarang Presiden Soeharto. Selain di Majalah Tempo, wawancara imajiner dengan Bung Karno juga dimuat di harian umum Suara Pembaruan (SP). Sejak SP masih bernama Sinar Harapan, Pak Chris sudah menjadi kolumnis tetap.

Pernah menjadi asisten pribadi Wakil Presiden Adam Malik 1978-1983, Pak Chris lebih banyak bekerja di luar pemerintahan. Meski aktif mengikuti dinamika politik, ia cukup intensif menjadi pengamat ekonomi. Salah satu karyanya yang monumental di bidang ekonomi adalah pendirian PDBI, sebuah lembaga yang mengkaji perkembangan bisnis, khususnya peran pelaku usaha di Indonesia.

Sejak Maret 2020, Pak Chris selalu mengobarkan optimisme melawan pandemi Covid-19. Di grup WhatsApp bersama para CEO, ia selalu memberikan pandangan optimistis. Namun, figur yang selalu optimistis itu akhirnya terkena Covid dan tidak kuasa melawannya. Kamis, 22 Juli 2021, pukul 17.05 WIB, Pak Chris menghembuskan nafas yang terakhir pada usia 76 setelah sempat dirawat lebih dari sepekan di rumah sakit. Seperti ditulis Astrid, putrinya di Instragram, Pak Chris meninggal sehari menjelang HUT ke-50 pernikahannya.

Menjelang wafat Pak Chris membaca buku yang ditulisnya, Wawancara Imajiner dengan Bung Karno, pengggali Pancasila, proklamator kemerdekaan RI, presiden pertama RI, dan figur yang sangat dikaguminya. Buku itu tetap dipeluknya hingga Yang Maha Esa memanggilnya pulang.

Christianto Wibisono memegang buku karangannya "Wawancara Imajiner dengan Bung Karno" saat wafat di rumah sakit, 22 Juli 2021. (Dok. keluarga)

Banyak hal menonjol dari Bung Karno. Namun, jika harus memilih satu yang paling menonjol, maka hal itu adalah komitmen Bung Karno pada “persatuan bangsa”. Pancasila jika diperas menjadi trisila, yang tertinggal adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika trisila diperas lagi menjadi satu sila atau ekasila, maka yang tertinggal adalah satu perkataan Indonesia yang tulen, yakni “gotong royong”. Indonesia merdeka untuk semua. Semua buat semua. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, segenap rakyat Indonesia harus bekerja sama, bahu-membahu, banting tulang bersama, kerja keras bersama, dan saling membantu atau tolong-menolong.

Demi persatuan, pada 16 Agustus 1967, Bung Karno meninggalkan Istana Presiden setelah mendapatkan perintah dari Soeharto. Ketika pendukungnya mendesak dia untuk melawan dengan alasan rakyat berada di belakangnya, Soekarno menolak. Demi persatuan, Bung Karno memilih diam dan meminta tentara pendukungnya dan seluruh rakyat yang mencintainya untuk tidak melawan Soeharto dan rezimnya.

"Bung Karno keluar hanya memakai piyama warna krem serta kaos oblong cap cabe. Baju piyamanya disampirkan di pundak, memakai sandal cap bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang koran yang digulung agak besar, isinya bendera Sang Saka Merah Putih," kata Perwira Detasemen Kawal Pribadi Sogol Djauhari Abdul Muchid (“Hari-hari Terakhir Soekarno” ditulis Peter Kasenda).

Juga banyak hal yang menonjol dari Pak Chris. Namun, jika harus memilih satu, maka yang paling menonjol dari hidupnya adalah semangat “persatuan”. Virus pandemi hanya membunuh sebagian anggota masyarakat. Namun, virus kebencian memporak-porandakan dan memusnahkan suatu bangsa, bahkan juga penghuni bumi.

Itulah pesan almarhum Pak Chris menjelang HUT ke-76 kemerdekaan RI. Saat ini, kita percaya ia sudah bersatu dengan Sang Khalik, Sang Pemilik Kehidupan.

Selamat jalan, Pak Chris.

